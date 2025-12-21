Silleda ofrece inglés a diario en su programa de conciliación

El Concello de Silleda inicia mañana el Campamento de Nadal del programa Concilia, que llega este año con una nueva empresa adjudicataria y con un paquete de mejoras diseñado para responder a las necesidades de conciliación detectadas por la concejalía y por las propias familias.

La adjudicación obligaba las empresas a presentar un proyecto técnico que permitió evaluar de manera comparada a componente pedagógica, la programación y las actividades propuestas para hacer más atractivo el servicio. El contrato suma 250.000 euros para cuatro años, correspondiendo la cada anualidad un total de 62.500. La empresa Osventos presentó el proyecto que alcanzó la mayor puntuación técnica, con un modelo pedagógico activo, participativo e inclusivo, con propuestas motivadoras y un respeto por los ritmos individuales de cada niño.

Entre las novedades de este nuevo contrato destaca como elemento diferencial a incorporación de actividades de inmersión lingüística en inglés, integradas de manera natural en la rutina diaria del campamento y del programa: juegos, canciones, cuentos, dinámicas participativas, apoyos visuales y consignas sencillas adaptadas la cada edad. Permite reforzar la conciliación con más cobertura horaria, sin incremento de costes para las familias. El horario ampliará en una hora diaria todas las tardes del año y en vacaciones de verano, mientras que en la Navidad será de día completo, equiparándose al formato del verano, y se mantiene la jornada doble también en Carnaval y Semana Santa. Además, el Programa Concilia establece un máximo común de 50 plazas, pero en los campamentos navideños y estivales podrá ampliarse hasta 100, atendiendo a los picos de demanda y facilitando el acceso a más familias.

La coordinación y el monitorizado deben contar con titulaciones específicas, y el proyecto incorpora el requisito de nivel B1-B2 de inglés en el equipo. Además de la coordinadora del servicio el personal estará formado por dos graduadas y una técnica en Educación Infantil por la USC, con B2 de inglés, y una monitora de tiempo libre. El contrato incluye una medida para asegurar que siempre tenga un ratio de monitores a pesar de las posibles bajas médicas o ausencias imprevistas con una bolsa de personal ya formado y con disponibilidad inmediata.

La regidora, Paula Fernández Pena destaca que Concilia Silleda es una prolongación del proceso educativo reglado, pero con uno enfoque no formal, basado en el aprendizaje a través del juego, la experimentación y la participación activa. Se mantiene el acompañamiento a actividades extraescolares municipales como la Escola de Música o las escuelas deportivas. El gobierno local anima a las familias a participar en este campamento navideño, una vez que todavía dispone de plazas libres.