La recogida de envases en las comarcas supera el millar de toneladas

La recogida de envases ligeros que se depositan en el contenedor amarillo alcanzó el año pasado los mejores registros en las comarcas del último lustro, superándose el millar de toneladas, que son 79 más en doce meses.

A Estrada se mantiene como el municipio con mayor capacidad para el reciclaje de envases como latas, briks, botellas y otros desechos domésticos de plástico o latas de bebidas. Según los datos facilitados por Sogama, este concello envió un total de 450 toneladas de estos desperdicios (45 más que el año anterior), mientras que el incremento en Lalín fue mucho más moderado, pasando de 259 a 274 toneladas. Silleda es otro de los que mejoró su reciclaje, pasando de 129 a 137 toneladas, mientras que el volumen de acopios del contenedor amarillo en Vila de Cruces cayó de 39 a 33 toneladas. Rodeiro se mantuvo en 22.000 kilos y Agolada redujo sus transferencias de basura de 14 a 12 toneladas, con Dozón de nuevo con 19 toneladas anuales. Los vecinos de Forcarei llenaron estos colectores con 45 toneladas (una menos) y los de Cerdedo-Cotobade depositaron 66 toneladas, que son veinte más en solo un año.

Reparto de un centenar de composteros en Lalín

Un ciento de composteros fueron repartidos anteayer en Lalín en la nueva jornada de entrega de materiales de la campaña Eu son do marrón, destinada al vecinos del rural que tramitó la solicitud y no pudo recogerlos durante la ronda de charlas informativas realizada en las diferentes áreas parroquiales sobre el quinto colector. La concejala de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo informa también que dentro de las acciones de sensibilización ambiental vinculadas al quinto contenedor, el ayuntamiento también tiene programada una charla de concienciación sobre lo quinto colector y el reciclaje de los restos orgánicos en el entorno de Lalín de Arriba. La sesión tendrá lugar en el local social de Lalín de Arriba el día 29 a las 19.00 horas.Lorenzo explica que en esta charla, los vecinos podrán igualmente solicitar material adaptado al tipo de vivienda: composteros para quien resida en viviendas unifamiliares y cestos para aquellas personas que vivan en edificios o casas de varias plantas sin espacio exterior donde instalar un compostero.