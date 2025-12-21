El pan más ‘popular’, el de Rodeiro

No es la primera ocasión, ni será la última, que Luis López reivindica su condición de orgulloso cambote. Hace ahora un año el presidente de la Diputación de Pontevedra agasajó a los periodistas que dan cobertura a sus convocatorias con un pan de Rodeiro. Fue una especie de acto de contrición ante sus retrasos en presentarse a las convocatorias.

El pan de su tierra natal se cuela ahora en el vídeo de felicitación navideña del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El dirigente autonómico participa en un montaje audiovisual en el que se ofrece como cocinero para preparar el menú Receta Galicia. El improvisado chef recibe los productos para preparar el ágape de manos de los presidentes provinciales del PP. Diego Calvo trae un rape; Elena Candia, un capón de Vilalba; Luis Menor, una bica de Trives, y López presenta en la mesa un extraordinario mollete de su tierra. En el vídeo, con alusiones a la «banda del Peugeot», las chistorras», a un perro o el CIS participan Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy, Miguel Tellado o Paula Prado. Las hijas y la madre de Rueda vuelven a tener un papel protagonista en una producción con la que el también presidente del Partido Popular de Galicia felicita la Navidad.

«Este, o que necesita é irse de vacas», manifiesta el concejal lalinense Avelino Souto mientras pasea entre reses frisonas. Otro protagonista del vídeo que pone en duda, con sarcasmo, las capacidades de Alfonso Rueda detrás de los fogones.