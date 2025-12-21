El océano se sienta a la mesa de la 58 Feira do Cocido junto a Antón Sobral

Antón Sobral: o silencio da mar, del reconocido artista multidisciplinar marinense, será la exposición central de la edición número 58 de la Feria do Cocido de Lalín. La exposición, comisariada por el crítico de arte Antón Castro, se inaugurará el viernes 16 de enero a las 20.00 horas en el Museo Municipal Ramón Aller. La muestra presenta una selección de veinticinco obras creadas entre principios del siglo XXI y la actualidad, seleccionadas por el propio artista, y por supuesto todas ellas de temática marina. Castro, crítico de arte y experto en la obra del autor morracense, señala que «en Sobral, el mar no es un motivo pictórico, sino una forma de entender el mundo». El recorrido incluye piezas de su serie Océano Sobral, que destaca por la utilización de tonos azul oscuro; Maruxía, donde emergen colores más vivos y matices rosados, y Xerfas, que sumerge al espectador en el fondo marino a través de gamas cromáticas vibrantes e incluso fluorescentes.

La exposición que se podrá ver en Lalín se completa con una variedad de marinas de distinta factura, obras donde las islas Ons o Cíes son principales protagonistas –con una horizontalidad que evoca calma y tranquilidad– y también piezas «donde se mezclan paisajes desnudos y poesía, así como paisajes efímeros donde se aprecia el paso acelerado del tiempo», según el comisario de la muestra. El trabajo expuesto en la capital dezana revela la evolución estética y emocional de Sobral, para quien el mar «es un territorio íntimo, un espacio donde la memoria, la luz y el silencio dialogan». La exposición establece «un diálogo simbólico entre el mar que interpreta Antón Sobral y la identidad del Cocido», explican desde el Concello de Lalín. Ambos comparten la capacidad de evocar la memoria y la pertenencia, construyendo un espacio de encuentro colectivo arraigado en la cultura gallega. «El mar, entendido por el artista como un territorio emocional donde la luz, el silencio y la belleza dialogan, se encuentra con la esencia de la Feria del Cocido, que también celebra el vínculo con la tierra, la comunidad y las tradiciones que nos unen», añade Castro.

Así como el mar sobraliano se transforma en bruma, luz e impulso vital al llegar al interior de Galicia, el Cocido expresa ese mismo espíritu de cohesión e identidad que fortalece los lazos de una comunidad, recalca el comisario de la exposición. De igual modo, según el Concello de Lalín, la Feria do Cocido «lleva décadas promoviendo la creación artística a través de sus cartelistas y exposiciones, convirtiéndose en un espacio donde la tradición, el arte y el sentimiento colectivo dialogan y se nutren mutuamente».

Gestor y activista

En otro orden de cosas, cabe destacar que a lo largo de cinco décadas Antón Sobral también se ha consolidado como un reputado gestor cultural y activista, impulsando encuentros, proyectos y grupos que han contribuido a extender la creación de origen gallego más allá de las fronteras. Esta dimensión creativa y generosa también está presente en la exposición que colgará en el museo municipal lalinense, que captura la evolución de su pintura y la fuerza de su diálogo con el mar.

Antón Sobral también organiza numerosos eventos solidarios para recaudar fondos para la población de países como Cuba, Haití, Palestina e India a través de oenegés como Save the Children, Cáritas, Unicef, Fundación Vicente Ferrer o Proxecto Home. Además, cosmisaría intercambios de artistas gallegos con importantes colectivos de creadores de otros lugares como Nicaragua, Cuba, Baviera, Portugal o Francia.

De Donramiro a la creación de la Fundación Laxeiro

La conexión personal del artista marinense encargado de la exposición central de la Feira do Cocido con Lalín se remonta a la década de 2010, cuando Antón Sobral participaba frecuentemente en las actividades de la Asociación Cultural A Tarabela, en la parroquia de Donramiro. A través de esta entidad, Sobral fortaleció sus vínculos con la comunidad artística local y el Museo Municipal de Lalín. El artista morracense expresa en su testimonio su «gran admiración por un pobo cunha profunda tradición artística» en la tierra de Laxeiro, del que fue amigo y «participei na creación da Fundación Laxeiro», aclara.Según el crítico de arte Antón Castro, Sobral es uno de los artistas más relevantes del arte gallego desde la década de 1970, «perteneciente a una generación que consiguió abrir nuevos caminos y renovado lenguajes en la pintura contemporánea». Su trayectoria lo convirtió en una figura esencial «tanto por su obra como por su compromiso con el tejido cultural del país», añade. Castro destaca que en su obra el mar «no es un motivo pictórico, sino una forma de estar en el mundo, una experiencia interior que mezcla memoria, contemplación e intuición». Para el comisario de la muestra, esta singular interpretación «reforza o carácter emocional e simbólico da exposición O silencio da mar», núcleo artístico principal de la Feira do Cocido de Lalín de 2026.Por último, Antón Sobral participó de forma activa durante más de cincuenta años en asociaciones culturales como el Ateneo Santa Cecilia de Marín, la Asociación Cultural O Galo de Santiago y el Ateneo de Pontevedra. Y organizó más de 2.000 actividades y este 2025 recuperó y coordinó la edición número 32 de la Bienal de Pontevedra.