Música y baile para recibir la Navidad
Las fiestas navideñas están al caer y las comarcas les dieron la bienvenida con una intensa agenda cultural y de ocio a lo largo de la jornada de ayer. Desde conciertos a exhibiciones e incluso mercadillos de iniciativa particular fueron los protagonistas en el penúltimo fin de semana del año.
El espíritu navideño ya se siente con fuerza, con el inicio de las fiestas a la vuelta de la esquina, y para darles la bienvenida las comarcas intensificaron este sábado con la música como gran protagonista de una jornada pensada para todos los públicos.
En Silleda, la cita más destacada del sábado fue el tradicional concierto de la Coral Trasdeza, que tuvo lugar a las 19.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Bajo la dirección de Manuel Molinos, la coral pudo interpretar ante el público su ya clásico repertorio de villancicos, convirtiendo este acto en uno de los más esperados de estas fechas.
También Lalín se sumó al ambiente festivo con la Gala de Navidad de Scene Ballet, que se celebró a las 19.00 horas en el Salón Teatro. El alumnado de la escuela compartió escenario con la Banda de Música de Lalín, demostrando lo aprendido durante los últimos meses en un espectáculo que demostró una magnífica comunión entre danza y música.
Ya en A Estrada, el ambiente navideño llegó tanto desde el ámbito musical como desde las iniciativas particulares y solidarias. El Mercadiño de Nadal de Pintaletras reunió a más de veinte pequeños vendedores con puestos artesanales, dulces caseros y como novedad respecto a otras ediciones, artículos de segunda mano. También, e Teatro Principal se volvió clave en la agenda festiva, con los conciertos el viernes de la Banda Municipal junto a la Coral Polifónica de Berres y de Santa Cruzde Ribadulla, y la actuación ayer de la Coral Estradense y la de Soutomaior.
