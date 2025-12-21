Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesMuertos AccidentesRécord Stellantis VigoAsilo Siervas de Jesús VigoPrisión Madre OurenseLotería de Navidad
instagramlinkedin

Música y baile para recibir la Navidad

Las fiestas navideñas están al caer y las comarcas les dieron la bienvenida con una intensa agenda cultural y de ocio a lo largo de la jornada de ayer. Desde conciertos a exhibiciones e incluso mercadillos de iniciativa particular fueron los protagonistas en el penúltimo fin de semana del año.

La Gala de Navidad Scene Ballet en Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

La Gala de Navidad Scene Ballet en Lalín. | Bernabé/Javier Lalín

Nerea Couceiro

A Estrada/ Lalín

El espíritu navideño ya se siente con fuerza, con el inicio de las fiestas a la vuelta de la esquina, y para darles la bienvenida las comarcas intensificaron este sábado con la música como gran protagonista de una jornada pensada para todos los públicos.

Concierto de la Coral Trasdeza.

Concierto de la Coral Trasdeza.

En Silleda, la cita más destacada del sábado fue el tradicional concierto de la Coral Trasdeza, que tuvo lugar a las 19.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Bajo la dirección de Manuel Molinos, la coral pudo interpretar ante el público su ya clásico repertorio de villancicos, convirtiendo este acto en uno de los más esperados de estas fechas.

Concierto de la Banda Municipal Estradense.

Concierto de la Banda Municipal Estradense.

También Lalín se sumó al ambiente festivo con la Gala de Navidad de Scene Ballet, que se celebró a las 19.00 horas en el Salón Teatro. El alumnado de la escuela compartió escenario con la Banda de Música de Lalín, demostrando lo aprendido durante los últimos meses en un espectáculo que demostró una magnífica comunión entre danza y música.

Mercadillo de Navidad en Pintaletras.

Mercadillo de Navidad en Pintaletras.

Ya en A Estrada, el ambiente navideño llegó tanto desde el ámbito musical como desde las iniciativas particulares y solidarias. El Mercadiño de Nadal de Pintaletras reunió a más de veinte pequeños vendedores con puestos artesanales, dulces caseros y como novedad respecto a otras ediciones, artículos de segunda mano. También, e Teatro Principal se volvió clave en la agenda festiva, con los conciertos el viernes de la Banda Municipal junto a la Coral Polifónica de Berres y de Santa Cruzde Ribadulla, y la actuación ayer de la Coral Estradense y la de Soutomaior.

Concierto de la Coral Polifónica Estradense.

Concierto de la Coral Polifónica Estradense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents