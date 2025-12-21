Cuando la parrillada El Gaucho, en la parroquia de Lamela, recibió este invierno el Solete de Navidad de la Guía Repsol, muchos vecinos sintieron que el premio no solo distinguía un churrasco excepcional. Era, sobre todo, un reconocimiento a casi cincuenta años de esfuerzo ininterrumpido, de trabado duro, parrillas encendidas, y una forma de trabajar que mezclaba técnica, intuición y un profundo amor por el oficio. Un homenaje a una familia que levantó un negocio desde cero tras una historia marcada por la emigración, la adaptación y la superación.

Medio siglo al calor de la parrilla

Porque la historia de El Gaucho no empezó en Lamela, sino al otro lado del Atlántico, cuando una familia gallega decidió abandonar Buenos Aires en julio de 1974 y volver a su tierra natal. En aquel barco que partió del puerto argentino viajaban Manuel y Josefa con miedo a lo desconocido y una niña de 13 años que soñaba con conocer a sus abuelos. Llegaron a Vigo el 29 de julio, recibidos por una comitiva familiar que convirtió el reencuentro en una escena de película. La vida en Galicia no fue fácil al principio: Manuel se adaptó rápido, pero Josefa –modista reconocida en Buenos Aires– sufrió el duro golpe de dejarlo todo atrás. Aun así, aquella tierra y aquel verano de fiestas, primos y descubrimientos marcaron para siempre a la adolescente que, sin saberlo, estaba a punto de conocer al amor de su vida.

Él tenía 21 años y ella, 13. Se enamoraron con una intensidad que desafió las convenciones de la época. La familia de él era grande –nueve hermanos– y trabajadora, y la acogió como a una hija más. Aquel joven, José Luis Otero, tenía ya la madera de emprendedor y una vocación innata para el trabajo duro, cualidades que años más tarde serían esenciales para levantar El Gaucho.

El germen del negocio nació gracias al talento del padre de ella, un asador excelente que había aprendido todos los secretos de la parrilla de un indio en una cervecería de Buenos Aires. Su habilidad no pasó desapercibida cuando regresaron a Galicia: pronto lo llamaron para trabajar en una parrillada de Muros. Fue entonces cuando José Luis, siempre atento a las oportunidades, propuso abrir un local propio. Sus padres cedieron una finca familiar en Lamela y, sin más recursos que las ganas, la experiencia y el apoyo mutuo, nació El Gaucho en 1977.

Se casaron jóvenes –ella con solo 15 años–. Aquella primera etapa fue un ejemplo perfecto de empresa familiar en estado puro: Manuel en la parrilla, Josefa en la cocina, José Luis en la barra y Norma en el comedor. A ellos se sumaron con entusiasmo los hermanos pequeños de José Luis, que trabajaron desde niños ayudando «en todo lo que hiciera falta». Crecieron entre carbón, bandejas y encargos, y muchos de ellos orientaron su futuro hacia la hostelería: hoy dos de aquellos niños, Manolo y Juan, regentan sus propias parrilladas, La Granja en Pontevea y La Cabaña en Sigüeiro, herederas naturales del espíritu de El Gaucho.

Los años siguientes fueron intensos. Las jornadas eran interminables, sin un solo día libre a la semana. Nació su primera hija, Miriam, que dormía en un capazo al lado de la barra mientras sus padres trabajaban. Hubo una breve etapa en Venezuela, que acabó en regreso por motivos de salud de la niña. Con el tiempo, la familia creció, nació Sandra.

Manuel y Josefa se jubilaron, el local se amplió, se modernizó, y José Luis asumió la parrilla, manteniendo siempre la obsesión familiar: la carne debía ser la mejor. «A los mejores carniceros, la mejor pieza», repetía. Y el público lo sabía. Aquel joven recibió una frase que jamás olvidaría: «Cuando el alumno supera al maestro no hay nada más que decir». Fue el aval definitivo de que El Gaucho caminaba en la dirección correcta.

Hubo momentos de enfermedad, operaciones complicadas, esfuerzos que llegaban al límite. Incluso cuando su cuerpo flaqueaba, José Luis pidió el alta para volver al restaurante. «No podía hacer nada, pero tenía que estar allí», recuerdan. Esa fidelidad al oficio explica por qué El Gaucho se convirtió en parte de la identidad de Lamela y de toda la comarca, situando a Lamela en el mapa.

En 2025 el trabajo de casi medio siglo fue reconocido por la Guía Repsol, que les otorgó un Solete de Navidad, un galardón que premia locales auténticos, con alma, donde se come bien porque detrás hay verdad. Para muchos clientes, ese premio simbolizaba algo más: la historia de una familia que nunca dejó de luchar.

Un relevo en buenas manos

Hoy, tras 49 años al pie de la N-525, El Gaucho inicia una nueva etapa. Y lo hace con la misma filosofía con la que nació: la continuidad familiar, el arraigo local y el amor por la hostelería bien entendida. El negocio pasa ahora a manos de una familia de la zona, gente trabajadora, cercana y con una trayectoria sólida en el mundo de la restauración. Conocen el oficio, conocen la parroquia y conocen el respeto que merece este legado. Quienes los han tratado destacan su calidad humana, su compromiso y su ilusión por mantener viva la esencia del restaurante. No llegan para cambiarlo todo, sino para prolongar una historia que ya forma parte del paisaje emocional de Lamela. Su objetivo es claro: conservar lo que funciona, honrar a quienes lo construyeron y aportar nuevas energías para que El Gaucho siga siendo el hogar del churrasco durante muchos años más.

Norma y José Luis se marchan por la puerta grande, con la tranquilidad de dejar su obra en manos capaces y el orgullo de haber alimentado a generaciones enteras. Detrás de cada plato servido hay una vida entera de trabajo, sacrificios, risas, lágrimas y sueños cumplidos.

El Solete es solo la guinda de una historia que empezó en un barco rumbo a Galicia, que creció junto a una parrilla encendida y que ahora continúa, con una nueva familia al frente y nuevas manos, pero con el mismo fuego que la vio nacer.

Porque El Gaucho no es solo un restaurante: es una herencia emocional, un símbolo de lucha y un pedazo de historia de Silleda que seguirá vivo mientras haya brasas ardiendo en Lamela.