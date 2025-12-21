Los lalinenses podrán acudir a espectáculos del Centro Dramático Galego

El domingo, 18 de enero, los lalinenses podrán disfrutar de un nuevo espectáculo teatral a través de una nueva edición de Subes ao bus do teatro?, programa de movilidad del Centro Dramático Galego (CDG) que trata de acercar las producciones del esta entidad teatral al público de toda la comunidad autónoma. En este caso el espectáculo que podrá verse será Memorias dun neno labrego, función recomendada para todos los públicos que tendrá lugar en el Salón Teatro de la capital de Galicia.

Todas las personas que deseen asistir a este espectáculo contarán con un servicio gratuito de autobús hasta completar las plazas ofertadas para asistir a la función, con entradas a un precio de 5 euros. El autobús saldrá a las 15.50 horas de la plaza del consistorio lalinense y se ruega máxima puntualidad. La función tendrá lugar a las 18.00 h en el Salón Teatro de Santiago y la hora de salida, tras la función para regresar a Lalín, será a las 20.15 horas. Las inscripciones deben hacerse en el número de teléfono 986 78 70 60 reservando plaza mediante pago previo de 5 euros hasta el 15 de enero.

Obra de Neira Vilas

Memorias dun neno labrego, propuesta teatral basada en el icónico libro del escritor cruceño Xosé Neira Vilas, está dirigida por el dramaturgo gallego Cándido Pazó que también es autor del texto, y cuentan con Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos entre el elenco de actores. Es un espectáculo que trata sobre los recuerdos de Balbino, el joven de aldea, que se presenta como la memoria colectiva de una Galicia rural que se fue diluyendo o transformando, poniendo en primer término a emoción, pero echando también mano del humor y de una relación directa y amena con el público.