Lalín y O Cebreiro crean el primer queso de kéfir

La tradición láctea de Galicia da un paso al frente con una alianza sin precedentes. Kalekói, referente en Lalín por sus productos artesanales lácteos, y Queixos Castelo de O Cebreiro, guardiana de uno de los quesos más emblemáticos de la comunidad, han unido fuerzas para lanzar el primer queso de kéfir madurado elaborado íntegramente en suelo gallego. «Nós conocémonos de coincidir con Queixos Castelo nos mercados e das feiras de artesanía», explica Álex Moure que junto a su esposa, Susana Aguiar, están detrás de Kalekói.

Adrián Pérez, de Queixos Castelo de Pedrafita, en una feria lucense de productos de alimentación. / Cedida

La idea de realizar el primer queso de kéfir madurado en Galicia surgió a principio de 2025 en una feira de artesanía. Moure recuerda que «empezamos coas probas no mes de maio e como é algo que tarda en salir porque este queixo ao final é unha coagulación láctica como un queixo do Cebreiro, pero despois había que maduralo uns 60 días para ver como quedaba». La prueba definitiva llegó a finales del julio pasado «e vimos que estaba aceptable para facer unha colaboración entre as dúas empresas, e agora fixemos este para sacar no Nadal a modo de agasallo e degustación para a xente máis cercana a nós», añade.

La primera tirada de este novedoso queso está compuesta de un centenar de ejemplares que ya están prácticamente repartidas e incluso está previsto el sorteo de algunos a través de las redes sociales de Kalekói. «Máis que nada é un guiño de decir que dúas empresas artesanas pequenas amosan que pódese facer máis cousas das que se están a facer no sector», indica. Y en el caso de que el producto triunfe estas Navidades, Álex Moure concluye que «a intención é esperar un pouco o feedback de todo isto e despois ao mellor no se descarta fabricalo. Nós non temos os medios nas nosas instalacións, pero Adrián, de Queixos Castelo, si podería facelos. Poderíase facer algo estacional para o Nadal do ano que ven porque pode ser un producto que podería encaixar para festas ou así. Valorarase».