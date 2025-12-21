Dos jubilaciones en el Losada por Navidad

El IES Antón Losada vivió en la jornada de ayer un emotivo acto de despedida con motivo de la jubilación de dos de sus docentes más veteranos: José Manuel Bernárdez y Benedicta García. La comunidad educativa del centro quiso rendirles un cálido homenaje a ambos, en una celebración que reunió a cerca de 70 compañeros y compañeras, y que sirvió para recordar décadas de trabajo compartido y compromiso con la enseñanza.

José Manuel Bernárdez llegó al instituto en el año 1988 y se convirtió, con el paso del tiempo, en una figura clave de los ciclos formativos de Automoción. Su trayectoria estuvo ligada a la formación técnica del alumnado, dejando una huella reconocible tanto en las aulas como en los talleres, donde varias generaciones dieron sus primeros pasos profesionales bajo su tutela.

Por su parte, Benedicta García se incorporó también al IES Antón Losada en 1988, formando parte del departamento de Administrativo. A lo largo de su carrera desarrolló una labor constante y discreta, fundamental para el funcionamiento diario del centro y para la formación del alumnado en el ámbito de la gestión y la administración.

El acto de despedida estuvo marcado por el tono cercano y afectuoso. Durante el encuentro se compartieron recuerdos, anécdotas y vivencias acumuladas a lo largo de más de tres décadas de convivencia profesional, poniendo de relieve el compañerismo y el vínculo humano forjado en el instituto entre toda la comunidad educativa.

Con su jubilación, el IES Antón Losada despide a dos docentes que han formado parte de su historia reciente, dejando tras de sí un legado de dedicación, experiencia y compromiso educativo que permanecerá en la memoria del centro, y del alumnado al que han formado en su trayectoria.