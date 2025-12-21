Finlandia y Donramiro se cartean
El GDR propicia un intercambio epistolar sobre la Navidad entre los alumnos del colegio lalinense y los de la localidad finesa de Rauma
El gerente del GDR comarcal, Ramiro Ruibal, visitó la Escuela de Educación Infantil de Donramiro para hacerle entrega a su alumnado de las postales navideñas enviadas por escolares de Rauma (Finlandia). Este intercambio es la respuesta a las misivas enviadas por los niños del centro lalinense, en las que cada uno describió un motivo distinto de la tradición navideña como los Reyes Magos, la Nochebuena, los menús propios de estas fechas y otras celebraciones.
En el marco del proyecto europeo Together we create the Christmas Spirit, el grupo de desarrollo comarcal colabora en la programación de las Aldeas de Nadal del Concello de Lalín. Cooperó en la construcción de la nueva caseta-taller de Papa Noel y del árbol gigante de madera que se exhiben al lado del consistorio o en el desarrollo de distintas actividades y talleres.
Además, el GDR, habilitó un mecanismo de realidad tridimensional que está disponible en el consistorio hasta este martes y los días 2 y 3 de enero, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.
