La Escola de Emprego Xuvenil llega al 50% de inserción laboral en 2025
REDACCIÓN
El Departamento de Emprego del Concello de A Estrada dio a conocer esta semana los resultados de la Escola de Emprego Xuvenil, un programa de inserción laboral desarrollado en 2025 en colaboración con Acción Contra a Fame y dirigido a personas desempleadas menores de 30 años. Durante este ejercicio se atendió a un total de 57 participantes, logrando una tasa de inserción laboral del 57,9 %, muy por encima del objetivo inicial del 20 %. El programa incluyó acciones formativas en logística y distribución, soldadura TIG, comercio y escaparatismo, prevención de riesgos laborales y manipulación de alimentos. Además, ambas entidades impulsan otros proyectos de inclusión sociolaboral en el municipio, con el fin de mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura