La Escola de Emprego Xuvenil llega al 50% de inserción laboral en 2025

El Departamento de Emprego del Concello de A Estrada dio a conocer esta semana los resultados de la Escola de Emprego Xuvenil, un programa de inserción laboral desarrollado en 2025 en colaboración con Acción Contra a Fame y dirigido a personas desempleadas menores de 30 años. Durante este ejercicio se atendió a un total de 57 participantes, logrando una tasa de inserción laboral del 57,9 %, muy por encima del objetivo inicial del 20 %. El programa incluyó acciones formativas en logística y distribución, soldadura TIG, comercio y escaparatismo, prevención de riesgos laborales y manipulación de alimentos. Además, ambas entidades impulsan otros proyectos de inclusión sociolaboral en el municipio, con el fin de mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo.