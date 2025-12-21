Denuncian cobros irregulares del agua en Lalín por mala lectura de contadores

Vecinos del núcleo urbano de Lalín denuncian cobros irregulares en el recibo del agua por parte de la empresa concesionaria debido a lecturas en los contadores que no se ajustan a la realidad de los consumos. Algunos de los afectados concreta que tras contrastar los recibos que llegan a sus domicilios se percataron que el personal de la compañía no siempre realiza las lecturas de los contadores de forma trimestral, sino en períodos desiguales. Así, en casos, aseguran, después se facturan al cliente apenas dos meses de consumo en un recibo y en el siguiente se pueden acumular hasta cuatro.

Este hecho, indican, implica que se origine un impacto directo en el importe final que se paga, una vez que las tarifas aprobadas por el ayuntamiento se aplican por bloques y una vez que se rebasan los 30 metros cúbicos de consumo, el precio por metro cúbico de agua consumida se incrementa de forma muy significativa. «Ao concentrarse varios meses nunha soa factura, o consumo aparece artificialmente inflado e o custo final aumenta, aínda que o gasto real de agua sexa sempre o mesmo», apunta uno de los afectados, que, recuperó dinero que había abonado a mayores después de presentar una reclamación en las oficinas de Aquadeza.

Pide a los vecinos, una vez que trascendieron varios casos, que revisen las fechas que figuran en la lectura del contador, no solo la de la emisión de la factura. También que se verifique el tiempo real que la empresa está facturando entre una lectura y la siguiente o si detectan un salto importante en el consumo de un recibo a otro sin razón aparente. Otra de las casuística que podría provocar una facturación irregular es que una factura superase los 30 metros cúbicos de consumo, pues eso supondría que el cliente entrase en el siguiente tramo de demanda de agua, con el consecuente incremento en el precio del volumen consumido. Insiste en que si se dan estos motivos es probable que, como aseguran, el particular esté afectado por una lectura irregular de su contador y no porque haya incrementado su consumo de agua. «Una lectura realizada fuera de los períodos habituales puede provocar sobrecostes económicos evitables en un servicio básico como es el agua», añade.

Cree que esta problemática podría deberse a una deficiente coordinación por parte de la empresa en el proceso de lectura de contadores y asegura que algunos afectados pensaban que se trataba de un aumento de precios autorizado por el Concello.