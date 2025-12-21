Una calle por revivir en pleno centro

La peatonalización de la calle Don Nicolás encara estos días la recta final de la primera fase de su ejecución, con el tramo que conecta la Praza de Galicia con el entronque de la calle Marqués de la Vega Armijo ya humanizado y abierto al tránsito peatonal. Precisamente ahora, cuando esta céntrica vía del casco urbano estradense luce más diáfana y libre de tráfico rodado, comienza a mostrar su potencial como espacio comercial y hostelero.

Dos bajos vacíos, uno de ellos el de la antigua churrería.

En la actualidad, la apertura de negocios como la cafetería San Paio o La Vermú de Jaume ha incrementado ligeramente una nómina de bajos con actividad todavía escasa. La lista la completan Dona Formiguinha, la peluquería Merchy y el Velis Nolis, además del Ankara Kebab, en la vieja Don Nicolás, y la imprenta O Copión, en la adyacente Marqués de la Vega Armijo. En general, se trata de una calle claramente desaprovechada, dada su ubicación céntrica y su proximidad a tres puntos de referencia en la villa: la Farola, la iglesia parroquial y la avenida de Calvo Sotelo. Frente a los pocos negocios activos, se alzan, por otra parte, numerosos bajos cerrados, muchos de ellos con el cartel de «se alquila» o «se vende».

Las galerías, con más de la mitad de locales desocupados.

Concretamente, al recorrer los pocos metros que conforman esta pequeña avenida pueden contarse hasta una docena de locales vacíos: siete en la propia vía y otros cinco en las galerías comerciales que albergan el Velis Nolis, La Vermú y la peluquería Merchy. Entre ellos destaca la antigua churrería, que aún conserva el cartel –ya desteñido por el paso del tiempo– que remite a un momento de la historia local en el que Don Nicolás respiraba una vitalidad hoy casi perdida.

La peatonalización podría suponer, pues, una inyección de oxígeno para esta arteria del casco urbano. En este sentido, cabe destacar que el tramo actualmente intervenido permanecerá cerrado al tráfico de forma definitiva, contrariamente a lo publicado ayer en este mismo medio al informar sobre la reapertura a la circulación en algunas de las calles afectadas por las obras de la Praza de Galicia.

Ahora, con el asfalto sustituido por un espacio pensado para el peatón, la calle Don Nicolás se encuentra ante una nueva realidad, y quizás, una segunda oportunidad.