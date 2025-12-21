Una calle por revivir en pleno centro
La céntrica calle Don Nicolás de A Estrada acaba de finalizar la primera fase de su peatonalización, en un proceso de dos meses que ha servido para sustituir el asfalto por un espacio pensado para el esparcimiento y el peatón. Su nueva cara pone más en relieve que nunca su desaprovechamiento comercial, con solo siete de sus 19 bajos comerciales en activo.
La peatonalización de la calle Don Nicolás encara estos días la recta final de la primera fase de su ejecución, con el tramo que conecta la Praza de Galicia con el entronque de la calle Marqués de la Vega Armijo ya humanizado y abierto al tránsito peatonal. Precisamente ahora, cuando esta céntrica vía del casco urbano estradense luce más diáfana y libre de tráfico rodado, comienza a mostrar su potencial como espacio comercial y hostelero.
En la actualidad, la apertura de negocios como la cafetería San Paio o La Vermú de Jaume ha incrementado ligeramente una nómina de bajos con actividad todavía escasa. La lista la completan Dona Formiguinha, la peluquería Merchy y el Velis Nolis, además del Ankara Kebab, en la vieja Don Nicolás, y la imprenta O Copión, en la adyacente Marqués de la Vega Armijo. En general, se trata de una calle claramente desaprovechada, dada su ubicación céntrica y su proximidad a tres puntos de referencia en la villa: la Farola, la iglesia parroquial y la avenida de Calvo Sotelo. Frente a los pocos negocios activos, se alzan, por otra parte, numerosos bajos cerrados, muchos de ellos con el cartel de «se alquila» o «se vende».
Concretamente, al recorrer los pocos metros que conforman esta pequeña avenida pueden contarse hasta una docena de locales vacíos: siete en la propia vía y otros cinco en las galerías comerciales que albergan el Velis Nolis, La Vermú y la peluquería Merchy. Entre ellos destaca la antigua churrería, que aún conserva el cartel –ya desteñido por el paso del tiempo– que remite a un momento de la historia local en el que Don Nicolás respiraba una vitalidad hoy casi perdida.
La peatonalización podría suponer, pues, una inyección de oxígeno para esta arteria del casco urbano. En este sentido, cabe destacar que el tramo actualmente intervenido permanecerá cerrado al tráfico de forma definitiva, contrariamente a lo publicado ayer en este mismo medio al informar sobre la reapertura a la circulación en algunas de las calles afectadas por las obras de la Praza de Galicia.
Ahora, con el asfalto sustituido por un espacio pensado para el peatón, la calle Don Nicolás se encuentra ante una nueva realidad, y quizás, una segunda oportunidad.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura