A Bandeira inaugura tanatorio

La empresa Pompas Fúnebres Europeas inauguró su tanatorio en A Bandeira, el primero de esta localidad silledense. Está situado en la calle Xeral y cuenta con dos salas velatorias, además de otros servicios como cafetería. Al acto acudió la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

