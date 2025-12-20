Silleda intensifica su Navidad con mucha música
La programación navideña de Silleda se intensifica este fin de semana con una agenda en la que la música será la gran protagonista. La primera de las citas tiene lugar hoy, a las 19.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Eulalia, con un concierto de la Coral Trasdeza bajo la dirección de Manuel Molinos. La programación musical continuará mañana, a las 17.30 horas, con la audición de la Escola de Música Municipal (Emusi), que se celebrará en el auditorio de la Semana Verde. Las actividades de la Navidad trasdezana seguirán la próxima semana con nuevas propuestas: el martes actuará el clown Rudi Rudi, con su espectáculo en la praza Siñor Afranio a las 17.00 horas, y al día siguiente Papá Noel visitará la Casa do Concello, de 11.00 a 14.00 horas.
