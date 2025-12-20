Los trabajos arqueológicos que estos días se están desarrollando en el Castro de Barbude, A Estrada, no solo están sacando a la luz restos es este asentamiento castreño. También invitan a echar la vista atrás y recorrer una historia de interés, curiosidad y estudio que arranca a comienzos del siglo pasado, cuando el patrimonio castrexo estradense todavía era un gran desconocido.

Vista general del monte en el que se ubica el castro. | Miscelánea

Nos remontamos a la primera mitad del siglo pasado, cuando un joven profesor llamado Fermín Bouza Brey, comenzó a fijarse en los castros de la zona y, en particular, en enclaves como Barbude. Nacido en Pontevedra en 1901, Bouza Brey fue una figura clave del galleguismo cultural, con inquietudes que abarcaban la literatura, la etnografía y la arqueología. Su aproximación a esta disciplina y al patrimonio combinaba rigor, entusiasmo y una clara vocación pedagógica.

Un siglo destapando el tesoro de Barbude

El maestro llevó a cabo diversas excavaciones y prospecciones en el entorno de A Estrada, acompañado por su alumnado, al que implicaba directamente en los trabajos de campo. Aquellas campañas tenían tanto de investigación como de aprendizaje, y no eran una tarea solitaria. En ellas participaron otros profesores e intelectuales de la época, entre los que podemos destacar nombres como el de Antonio Fraguas.

El fundador del Museo do Pobo Galego compartía con Bouza Brey la convicción de que el conocimiento del pasado debía construirse desde el territorio y ponerse al servicio de la sociedad. Su presencia en aquellas excavaciones da cuenta del ambiente intelectual que rodeaba estos primeros trabajos y de la relevancia cultural de A Estrada en esa época.

Lejos de quedar en simples apuntes, los resultados de aquellas excavaciones fueron cuidadosamente anotados y publicados por Bouza Brey. En 1944, dentro de Cuaderno de Estudios Gallegos dio a conocer un trabajo en el que recogía los materiales hallados y reflexionaba sobre la importancia de los castros estradenses. Parte de la cerámica recuperada entonces se conserva hoy en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, donde permanece protegida como testimonio de aquellas primeras investigaciones.

Con el paso del tiempo, el interés por el Castro de Barbude, o Eira dos Mouros,como se conoce mitologicamente, no se apagó. Al contrario, fue recogido por Manuel Reimóndez Portela, otro de los grandes referentes culturales de A Estrada. Médico de profesión y profundo conocedor del mundo rural y de la historia local, Reimóndez Portela mantuvo viva la atención sobre el yacimiento. Aunque la documentación sobre esta etapa es más escasa, estuvo al frente de una segunda fase de excavaciones, continuando una labor iniciada décadas antes.

Hoy, esa historia alcanza su tercera etapa, con la excavación actualmente en marcha impulsada por la Xunta de Galicia. Con medios técnicos y metodologías arqueológicas modernas, los trabajos están permitiendo documentar una muralla defensiva y nuevos materiales, aportando datos clave para comprender mejor la ocupación castreña del lugar.

En este sentido, cabe destacar que este sábado se celebra una visita guiada abierta al yacimiento, para conocer que la ciudadanía compruebe las novedades.