Sánchez, Desito y Achacán ganan el Concurso de Tapas de Outono

El consistorio de Rodeiro acogió el acto de entrega de los premios del Concurso de Tapas de Outono. Las votaciones dejaron como resultado tres galardones que, por este orden, recayeron en el restaurante Casa Sánchez (tapa Xeración X), mientras que segundo y tercero quedaron Gastrobar Desito (Outono inxectado) y Casa Achacán (Estrela de outono).

El teniente de alcalde, Alberte Lamazares, y la concejala de Cultura, Xulia Dacal, hicieron entrega de los reconocimientos a los representantes de estos tres negocios. La organización destacó el elevado nivel de la hostelería local, «que ano tras ano demostra a súa calidade, creatividade e compromiso coa gastronomía». Los establecimientos recibieron regalos de la patronal dezana, así como la exención de cuotas de socios de la AED por un año, seis y tres meses, respectivamente.

También se realizó el sorteo de los premios dirigidos al público participante, gracias a la colaboración de las empresas patrocinadoras. Entre ellos, una cena para dos personas en un restaurante del municipio gentileza de Cogal, que correspondió a Paula Diéguez Salgado, y varios lotes de productos donados por Disanfa, Disaga Distribuciones y Daveiga, que fueron para: María Feijoo González, José Areán Diéguez, Noelia Daparte Míguez, Iria Quintana Sánchez, Javier Vence Carral y Rocío Fernández Lois.