«Regueifando con Pracer», afouteza xuvenil en verso
O luns proxéctase no «Xosé Casal» o documental de Cora Peña
O vindeiro luns ás 18:30 no Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces proxectarase o documental Regueifando con Pracer. Alén do visionado, as persoas asistentes poderán presenciar un espectáculo ao vivo de Regueifa Tour e outras mozas improvisadoras do IES Marco do Camballón, todas protagonistas do filme. O documental é o colofón dun proxecto homónimo máis amplo, segundo Paula Teixeira. Impulsado por Raquel Doallo de Aopaso e a sexóloga María Domínguez (SRA.Placerful), naceu como un experimento que une oralidade popular e educación afectivo-sexual. A proposta deseñouse cunha metodoloxía baseada en espazos seguros, participación voluntaria e desfrute do erro. O proxecto, cofinanciado polo Ministerio de Igualdad, desenvolveu seis obradoiros de regueifa e un encontro comunitario no Mosteiro de Carboeiro nos que se promoveu a confianza, o apoderamento e a aprendizaxe colectiva.
Regueifando con Pracer é un documental dirixido por Cora Peña e producido por Trespés Filmes que recolle un proxecto feminista e comunitario no que «a regueifa se emprega como ferramenta para falar de sexualidade, pracer e coidados», engade Teixeira. A peza céntrase nas voces de mozas improvisadoras de Vila de Cruces e Compostela que utilizan o verso improvisado para abrir un diálogo sobre temas tradicionalmente silenciados. O filme faise eco do movemento da nova regueifa, que pon en valor a tradición da regueifa como práctica transgresora mais actualízada como ferramenta feminista e de transformación social. Hai que lembrar que na regueifa tradicional o obxectivo é o escarnio do contrincante e demostrar unha habilidade lírica superior. Pola contra, a práctica da nova regueifa non é entendida só como unha oposición dialéctica senón tamén como unha dinámica de cooperación coa outra persoa para crear un espectáculo. Amais, o erro é aceptado e prima a creación dun espazo seguro. Como reza unha das participantes no documental: «Non importa cantar ben, estamos a compartir».
Para Paula Teixeira, doutora en Lingüística pola Universidade de Glasgow que traballa para o proxecto europeo MultiLx «Estratexias para fortalecer o capital lingüístico de Europa nun mundo globalizado» este é un filme no que rapazas adolescentes «chaman á sororidade, o apoio entre iguais, a creación dunha rede de coidados e a busca do apoderamento en comunidade, segundo os seus promotores. É un filme honesto e orgánico no que as regueifeiras adolescentes teñen o palco». A investigadora, que tamén foi lectora de Lingua Galega na Universidade de Cork, lembra que «durante o decorrer destes meses puiden comprobar que a pesar de seren tan novas, as regueifeiras de Vila de Cruces e Santiago de Compostela acumulan moita experiencia nos escenarios e que están afeitas a artellar e lanzar mensaxes de crítica social ante audiencias numerosas. A defensa da lingua, a solidariedade internacional, o ecoloxismo, son algúns dos temas que manexan con mestría».
