Ocho negocios ofrecerán la degustación de gallo en Cruces
REDACCIÓN
La XXVI Feira de Nadal do Galo de Curral de Vila de Cruces contará con una degustación gratuita de este producto que será ofrecida por ocho restaurantes. Los colaboradores son A de Rafael, O Galicia, Onde Antonio Mouriscade, Casa San Martín, Casa Don Din, O Refuxio, Álex Iglesias y O Pazo, negocios a los que el alcalde, Luis Taboada, agradece su participación.
La cita dará comienzo a las 11.00 horas en la Praza Juan Carlos I y será inaugurada a mediodía por el mandatario local, que estará acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; el jefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo, y concejales de Boqueixón o Touro. La degustación se ofrecerá bajo una carpa y la jornada se completará con la actuación del grupo de gaitas Vai Nela de Salgueiros. El público también podrá llevarse gallos ya sacrificados que se pondrán a la venta.
«Esta feira do galo, o noso produto estrela, é unha forma de reforzar a nosa identidade e tradición. Etodo nun ambiente de festa, amizade e abrazos», manifiesta el mandatario.
