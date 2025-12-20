Lalín, entre los grandes concellos con más oficinas de entidades financieras

Los procesos de reestructuración bancaria coincidentes con la crisis económica global de 2008 comenzaron a materializarse un año después. De manera progresiva los ciudadanos vieron como en sus municipios cerraban oficinas de entidades financieras, forzadas precisamente por operaciones de agrupación bancaria. Quince años después Lalín se mantiene como uno de los concellos gallegos de primera categoría con más despachos por habitante pues cuenta con siete, los mismos que otros municipios, pero que lo superan en población.

El municipio aparece en la parte alta de esta veintena [en concreto 23] de los grandes concellos gallegos con más entidades crediticias por vecino, solo superado por A Coruña, Ourense, Santiago, O Porriño, Vigo y Lugo. Si tomamos como referencia municipios con un censo, aunque superior al de Lalín, que más se ajusta a la realidad de la villa dezana nos encontramos con los casos de Marín, Cambre, Ribeira, Redondela, Culleredo o Carballo, todos con siete oficinas, aunque estamos ante municipios con poblaciones que oscilan entre los 24.089 vecinos de la capital marinense o los 31.573 de Carballo. La ratio está por debajo de la que arroja la capital dezana en otros concellos mucho más habitados a pesar de que dispongan de más oficinas bancarias, este es el caso de Oleiros (9), Vilagarcía de Arousa (8), Arteixo (8), Cangas (8), Ames (9), Narón (10) y también por delante de las seis que operan en Ponteareas. En A Estrada el último registro oficial del Banco de España indica que son cinco las sucursales en funcionamiento. En las capitales de provincia son 105 en A Coruña, Lugo (36), Ourense (43) y Pontevedra (25), con 109 en la ciudad olívica.

En clave comarcal hay que indicar que en 2008 funcionaban en las comarcas 52 oficinas de bancos o cajas de ahorro y en la actualidad solo se mantienen abiertas 22. En el contexto provincial hay que subrayar que este censo pasó de 829 a 307 oficinas. En pleno estallido de la crisis, también del posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria, Lalín contaba con 18 oficinas de distintos grupos bancarios y hasta en su principal parque empresarial operaba una. Ahora son siete, una de ellas en la parroquia de Vilatuxe. En A Estrada, sus vecinos, podían acercarse a diario hasta 13 oficinas bancarias para realizar gestiones y ahora esta cifra ha descendido a cinco, las mismas que hay en Silleda, que contaba con nueve. A partir de ahí el resto de los municipios de la zona se quedaron con solo una sucursal. El más afectado fue Forcarei, donde sorprendentemente había hasta ocho oficinas. En Vila de Cruces funcionaban cinco, tres en Rodeiro y dos en Agolada. En Cerdedo-Cotobade, ahora con un despacho, antes había tres en Cerdedo y otra en el núcleo de Cotobade.