Inician trámites para las obras en cuatro centros sociales de Silleda

El Concello de Silleda inició los procedimientos administrativos para acometer diversas mejoras en varios centros sociales del rural, una línea de actuación que busca reforzar la calidad, la accesibilidad y la funcionalidad de estos espacios de encuentro vecinal.

En este momento se encuentra ya en proceso de licitación a reforma del centro social de Abades, donde se llevará a cabo a adaptación y ampliación del aseo mediante un procedimiento de obra menor. Asimismo, el ayuntamiento pondrá en marcha en los próximos días a contratación de las actuaciones previstas en los centros sociales de Piñeiro, con intervenciones para mejorar la habitabilidad del inmueble; de Lamela, donde se reformarán también los baños; así como en los centros de Moalde y en el de Curro, en la parroquia de Cira. Todas las actuaciones se ejecutarán con cargo al Plan Máis Provincia.

«Investir nestes espazos é investir en convivencia, servizos de proximidade e calidade de vida para a veciñanza», declaró la alcaldesa, Paula Fernández Pena.