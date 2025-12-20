Inician trámites para las obras en cuatro centros sociales de Silleda
REDACCIÓN
El Concello de Silleda inició los procedimientos administrativos para acometer diversas mejoras en varios centros sociales del rural, una línea de actuación que busca reforzar la calidad, la accesibilidad y la funcionalidad de estos espacios de encuentro vecinal.
En este momento se encuentra ya en proceso de licitación a reforma del centro social de Abades, donde se llevará a cabo a adaptación y ampliación del aseo mediante un procedimiento de obra menor. Asimismo, el ayuntamiento pondrá en marcha en los próximos días a contratación de las actuaciones previstas en los centros sociales de Piñeiro, con intervenciones para mejorar la habitabilidad del inmueble; de Lamela, donde se reformarán también los baños; así como en los centros de Moalde y en el de Curro, en la parroquia de Cira. Todas las actuaciones se ejecutarán con cargo al Plan Máis Provincia.
«Investir nestes espazos é investir en convivencia, servizos de proximidade e calidade de vida para a veciñanza», declaró la alcaldesa, Paula Fernández Pena.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos