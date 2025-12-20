A Estrada presenta o volume 38 da súa «Miscelánea» histórica e cultural
O acto terá lugar o luns 29 no MOME, a partir das 20.00 horas | Contará con oito traballos de investigación sobre o pasado e o presente do pobo
REDACCIÓN
O Museo Manuel Reimóndez Portela presenta xunto ao Concello da Estrada este luns, 29 de decembro, o volume XXVIII (2025) da revista A Estrada, miscelánea histórica e cultural. A cita, que se celebrará ás 20.00 horas no MOME, contará coa intervención do alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, e o director do museo e da publicación, Juan Andrés Fernández Castro, encargados da presentación do evento. Tamén asistirán os autores, membros do Padroado do Museo, Membros do Consello Consultivo da revista, e invitan a tódolos veciños a participar.
Esta nova entrega da revista consolídase como o referente bibliográfico máis importante para o estudo do pasado e presente estradense, integrando oito traballos de investigación que abranguen dende o século XVI ata a actualidade.
Entre os contidos deste ano sobresae un estudo de Xosé Manuel Bértolo sobre os voluntarios de Tabeirós e Montes no Batallón Literario durante a Guerra da Independencia, que aporta unha valiosa relación nominal de represaliados. No eido etnográfico, a revista recupera unha monografía inédita de Ana Meijide, titorizada por Vicente Risco, sobre as crenzas na Estrada de hai 90 anos feita por Valentín García Gómez.
O patrimonio artístico e arquitectónico tamén ten un oco protagonista con dous traballos de calado. Primerio, a análise dos enigmas pictóricos da Casa Grande dos Valladares en Vilancosta, por Javier Travieso. Por outro lado, tamén haberá un percorrido polos 101 anos do Pazo de Oca como escenario de cine, dende La casa de la Troya ata as rodaxes máis contemporáneas, feito por Juan Pedro Pérez.
A publicación tamén homenaxea a figuras crave do desenvolvemento local, como o alcalde Mario Blanco Fuentes, impulsor do instituto e a biblioteca, traballo realizado polo propio Juan Andrés Fernández. Atoparemos tamén a crónica gráfica da lealdade galeguista de Segismundo Blanco, na que traballaron José Blanco Fondevila e Juan Andrés Fernández.
Pechan o volume traballos sobre a romaría de Gundián, de Henrique Neira Pereira, que fala dunha das romarías máis importantes da comarca da Ulla. Para rematar teremos os novos achados históricos sobre a Capela de Castrotión-Oca, onde Damián Porto Rico recupera o testamento de Bertomeu Reimóndez Figueiroa, datado en 1579, para poñer contexto histórico ás excavacións realizadas xa hai case medio século na ermida da parroquia de Santo Estevo de Oca.
