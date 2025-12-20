Empleo, vivienda y servicios: los objetivos de Crespo para este mandato

Con el ecuador del mandato ya superado, el alcalde de Lalín, José Crespo, afronta con optimismo el tiempo que le queda para enfrentarse de nuevo al tribunal de la ciudadanía. El primer edil hizo balance ayer del año que remata y reiteró que su ejecutivo parte con la ventaja de tener clara una hoja de ruta y del trabajo que, aún con las vicisitudes, acaba dando resultados. Vivienda, empleo e infraestructuras son las bases sobre las que se asienta el presente y el futuro inmediato donde también detecta, en un ejercicio de autocrítica, algunas sombras. El acceso a la vivienda, frenado a su juicio por el parón de la construcción debido al encarecimiento de las materias primas que echa para atrás a las empresas, y la convivencia en un municipio que siempre destacó por su seguridad y harmonía entre sus ciudadanos. «Queremos un Lalín para vivir, traballar e desfrutar», subrayó.

Crespo avanzó gestiones con la Xunta para la creación de más viviendas de promoción pública que se sumarían a las 17 que se levantarán en una parcela cercana al CEIP Manuel Rivero. Asimismo, estima que el núcleo urbano, exceptuando las rúas de la almendra central, cuentan con más de un centenar de bajos comerciales o entresuelos que, con la legislación autonómica, podrían ser reconvertidos en hogares. Con la cuarta fase de Lalín 2000 en proceso, el mandatario anunció la posibilidad de desarrollar otro gran recinto industrial para dar cabida a empresas que precisan parcelas de grandes dimensiones, actuación que se llevaría a cabo en suelo rústico por identificar, apoyándose en la nueva normativa autonómica que permite el impulso de polígonos en este tipo de terrenos. Mantiene contactos con dos empresas españolas y una extranjera para ubicarse en el municipio, alguna con necesidad de 100.000 metros cuadrados. Otra sociedad lalinense, desveló, medita ampliar sus instalaciones para incrementar sus capacidad productiva. Sobre la cuarta fase de Lalín 2000 celebró que aunque tarde vaya a ser una realidad y sobre todo porque las tres fases previstas se aglutinan en una sola actuación.

Por otro lado, el alcalde manifestó que la Casa de Álvaro no será inaugurada para la Feira do Cocido del próximo año pues desea que el inmueble municipal en proceso de restauración esté no solo finalizado sino equipado y no se llegará a tiempo. Apuesta por esperar a dotarlo de mobiliario y que arranque ya con alguno de sus servicios previstos como oficina de turismo o centro de divulgación y promoción de la fiesta gastronómica. Sí habrá una jornada de puertas abiertas, pero el estreno como nuevo equipamiento público podría demorarse a la primavera o el verano. Puso el acento también en la inversión foránea, con la apertura, este año, del camping de Prado gestionado por la multinacional Huttopia.

Sobre otras obras en ejecución vaticinó que el edificio de Medio Rural encara su remate y comenzará a funcionar el próximo año, del mismo modo que el centro social de Carragoso-A Trigueiriza, ya finalizado, pero pendiente de la conexión eléctrica. Destacó que en este curso se contrató el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por dos años prorrogables a otros dos, la base de helicópteros de la Xunta está en marcha y también la ampliación del IES Aller Ulloa. En cultura resaltó la celebración de la gala de los Mestre Mateo, el rodaje de la película O pesadelo das vacas o la divulgación de la vida y obra del matemático de Bermés en el Parlamento Europeo.

Presupuesto récord y reactivación de la Mancomunidad

El gobierno gestionará el próximo año el presupuesto municipal más elevado de la historia, de casi 35 millones, en gran medida por el impacto de los fondos europeos de la EDIL. Para el regidor, que compareció en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, esta cuenta refleja el trabajo de su equipo y también su capacidad para atraer inversiones de otras administraciones superiores. Puso como ejemplo que solo la nueva depuradora supondrá un impacto económico de 27,6 millones de la Xunta que, sumados al tanque de tormentas, elevan a 33 millones la inversión solo en infraestructuras hidráulicas. El desarrollo de concentraciones parcelarias es, para Crespo, fundamental y admitió que si no marchan a la velocidad que le gustaría es porque por ejemplo la ordenación de Vilatuxe supuso actuar en una superficie superior a la del término municipal de Cambados. En clave rural el desarrollo de las áreas parroquiales es otro proyecto en el que se pondrá empeño. Crespo, satisfecho con la gestión que realizan ediles y asesores, anunció que el próximo año debería materializarse la puesta en marcha de la nueva Mancomunidad, con ocho concellos de las comarcas. En este sentido indicó que recientemente se celebró un encuentro de alcaldes para avanzar en la modificación estatutaria del organismo supramunicipal, pendiente de la decisión de Agolada porque Óscar Val todavía no había tomado posesión. Es optimista, con el espejo de la Mancomunidade do Salnés, de que A Estrada, Forcarei, Dozón y Agolada se sumen a un proyecto que podría no solo prestar servicios básicos sino concurrir a proyectos de importante calado.