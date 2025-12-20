La Diputación activa el contrato de obras en dos vías de Rodeiro

La Diputación provincial acaba de aprobar el expediente para contratar por valor de más de 520.000 euros las obras de mejora de la seguridad vial y movilidad peatonal en las carreteras provinciales EP-6201 Rodeiro-Vilela y EP-6202 Rodeiro-Oseira, a su paso por Santa María de Río y San Martiño de Asperelo. En ambas veías provinciales, tal y como informó al presidente Luis López, se renovará la capa de rodaje y los servicios, atendiendo una histórica demanda vecinal de la villa.

En el caso de la EP-6201, entre los núcleos de Rodeiro y Santa María de Río, el presidente detalló que se renovará la capa de rodaje en un tramo de 1,9 kilómetros, además de construir una senda peatonal y cunetas de seguridad transitables. Por su parte, en la EP-6202, en San Martiño de Asperelo, López confirmó que se renovará el firme en un tramo de 320 metros. En esta vía también se van a ejecutar cunetas de seguridad, construir un muro de contención, implantar reductores de velocidad y renovar la red de pluviales.