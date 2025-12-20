Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

El Club de Lectura de Lalín despide el año con regalo

Última sesión del Club de Lectura de Lalín junto al dibujo de Santos.

Última sesión del Club de Lectura de Lalín junto al dibujo de Santos.

El Club de Lectura de Lalín se citó el jueves en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, en la que fue la última sesión de 2025. En esta ocasión la veintena de personas en esta actividad promovida desde la Concejalía de Cultura comentaron la obra Laura y Julio, de Juan José Millás. Fueron obsequiadas con un dibujo de Carlos Santos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents