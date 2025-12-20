El Club de Lectura de Lalín despide el año con regalo

El Club de Lectura de Lalín se citó el jueves en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, en la que fue la última sesión de 2025. En esta ocasión la veintena de personas en esta actividad promovida desde la Concejalía de Cultura comentaron la obra Laura y Julio, de Juan José Millás. Fueron obsequiadas con un dibujo de Carlos Santos.