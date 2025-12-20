La calle Don Nicolás recupera el tráfico durante la Navidad

La Praza de Galicia y su entorno recuperaron ayer el tráfico, permitiendo que las rúas 56 y San Paio vuelvan a ser transitaas en sus sentidos circulatorios habituales. Esta medida se adopta con el objetivo de facilitar la movilidad en el casco urbano durante la campaña navideña y garantizar el normal desarrollo de los eventos festivos más importantes de la ciudad.

El gobierno municipal, encabezado por Gonzalo Louzao, había decidido desde el inicio de los trabajos, en octubre pasado, posponer la actuación en la propia Praza de Galicia hasta después de las fiestas. Buscaba así evitar interferencias en la principal campaña comercial del año y asegurar que eventos como las tradicionales cabalgatas de Papá Noel, el 24 de diciembre, y de los Reyes Magos, el 5 de enero, pudieran transcurrir sin obstáculos, ya que el paso por esta plaza resulta estratégico.

La reapertura de las rúas 56 y San Paio se produce tras cumplirse el plazo aproximado de dos semanas de cierre que afectaba a la Rúa 56, la última vía en verse interrumpida. Durante las fiestas, esta nueva situación se mantendrá mientras las obras quedan momentáneamente paralizadas por el descanso vacacional de los operarios, con previsión de reanudación el 12 de enero.

Por su parte, la Policía Local confirmó que el restablecimiento del tráfico permitirá subir por la Rúa 56 hacia la Praza de Galicia y acceder a la Rúa San Paio en dirección a Figueiroa. También se podrá circular hacia la Rúa do Cruceiro desde la plaza. Desde la Avenida Benito Vigo, se podrá enlazar con la Praza de Galicia a través de la Rúa Pérez Viondi, continuando hacia San Paio o la Rúa Peregrina.

Se mantiene el corte en la Rúa Marqués de la Vega de Armijo, con acceso limitado a los garajes desde la Praza da Inmaculada en sentido inverso al habitual. Asimismo, el primer tramo de la Rúa Don Nicolás permanecerá peatonal. En la confluencia de las rúas 56 y San Paio se instalará una zona de acopio de material, en el lugar donde antes estaba la escultura dedicada a la Rapa das Bestas.

En otro orde, la reapertura también afecta al transporte público: la parada de taxis vuelve a su ubicación habitual y los autobuses retoman el recorrido por la Rúa 56 hasta la parada de viajeros conocida como A Farola.