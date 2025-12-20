El BNG reclama el proyecto de hemodiálisis piloto a la Xunta

El BNG acusa al gobierno de la Xunta de Galicia y al Concello de A Estrada de hacer anuncios vacíos que «forman parte da actitude propagandística habitual e non se corresponden coa realidade que viven os veciños e veciñas» La prueba, indica la diputada autonómica del BNG Ariadna Fernández, es el anuncio «reseso» de la implantación de un proyecto piloto de hemodiálisis intermedia, que ya se puso sobre la mesa hace un año «sen ningún avance ao respecto», insiste Fernández.

Dada la importancia de la atención de estos pacientes, por la propia patología y por las incomodidades e influencia del tratamiento en la rutina diaria que coarta la libertad, la integración y el desarrollo de su vida cotidiana al tener que acudir con gran frecuencia al centro de referencia, el BNG reitera que el gobierno debe impulsar dicho proyecto. De este modo podrían ahorrarse traslados largos de la población de A Estrada y evitar que los ciudadanos sufran más de lo estrictamente necesario para recibir el tratamiento. Por ello, para la formación nacionalista es de vital importancia poner en marcha el servicio prometido.

El BNG acaba de registrar iniciativas pidiendo explicaciones respecto a la falta de seriedad y compromiso por parte de la Xunta con concellos como el de A Estrada. En concreto, solicitan información sobre los avances llevados a cabo en este proyecto en 2025 y sobre las previsiones de puesta en marcha de este servicio, que «xa van máis de medio ano tarde, máis continuaremos a solicitar que se cumpra cos anuncios, para que as visitas dos representantes do SERGAS non sexan simplemente propagandísticas coa connivencia, por suposto do goberno local, que non vela polo benestar dos seus veciños e veciñas», concluyó Fernández.

Críticas que se repiten

Los nacionalistas estradenses ya criticaron en el pasado mes de octubre el retraso en la puesta en marcha de este proyecto piloto de hemodiálisis en el municipio, calificando los anuncios realizados por el PP a principios de año como «anuncios de obras y servicios que luego quedan en nada». A pesar de la visita oficial del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde, Gonzalo Louzao, para presentar un servicio pionero que permitiría el tratamiento domiciliario, el BNG señala que los enfermos siguen obligados a desplazarse a Santiago un año después.

Desde el BNG denunciaron que no hay rastro de las reformas prometidas ni de la capacitación del personal del Sergas, incumpliendo así el compromiso adquirido con los afectados tras su campaña de recogida de firmas.