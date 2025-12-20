El BNG pide más apoyo al comercio local y lo califica de motor económico

El BNG de A Estrada ha puesto el foco en el comercio local como motor económico y social del municipio. El portavoz local, Xoán Reices, subrayó que los negocios de proximidad «dan vida a las calles y garantizan un modelo más sostenible». Como parte de la campaña Mellor Local, Mellor galego, militantes y simpatizantes del BNG repartirán el próximo viernes material informativo por los comercios de la villa, animando a la ciudadanía a consumir en el pequeño comercio y recordando que cada compra fortalece la economía municipal.

A nivel gallego, el BNG ha solicitado a la Xunta una nueva Ley de Comercio y un incremento de 20 millones de euros en los presupuestos para apoyar al sector. La formación alerta de la pérdida media de cinco establecimientos diarios en Galicia y propone medidas como la moratoria de grandes superficies, el fomento de la compra pública responsable y un refuerzo económico directo al pequeño comercio para garantizar su supervivencia.