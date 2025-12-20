El BNG de Lalín reclama un «consello» en torno a los recursos energéticos
Fernández critica «a falta de transparencia do PP» sobre los proyectos en el municipio
REDACCIÓN
El BNG de Lalín demandará al gobierno local que ponga en marcha un «consello de planificación dos recursos de Lalín» que asegure la participación ciudadana en las decisiones que afectan a los recursos y al territorio que son de todos «e non a finca particular do PP». Mari Fernández Sanmartín, responsable local del BNG urge al gobierno municipal a «mudar de modelo, rematar coa ocultación e poñer luz e taquígrafos para defender dunha vez por todas aos veciños e veciñas da capital dezá, o noso territorio e o noso futuro”.
Los nacionalistas dicen estar preocupados por la «falta de transparencia» del gobierno local del PP al respecto de los proyectos industriales energéticos en marcha o pendentes de instalarse en el concello. Fernández Sanmartín considera que «non é de recibo que a veciñanza de Lalín non coñeza polo seu goberno local que proxectos, que empresas e con que custes se queren aproveitar os recursos que son das e dos veciños de Lalín». Desde el BNG lalinense «dicimos basta xa de inzar o noso territorio de proxectos extractivistas sobre os que o PP de Lalín cala e deixa facer». Critica Sanmartín que «entre o PP no Concello de Lalín e o PP na Xunta furtan á cidadanía explicacións e debate arredor deste tipo de proxectos; que o PP deixe de decidir ás agachadas sobre os recursos de Lalín».
Mari Fernández Sanmartín le recuerda finalmente al PP lalinense «as loitas que a veciñanza ten feito en solitario fronte a proxectos contra o seu territorio», y que de ese ejemplo «debería ter aprendido xa o señor Crespo e o seu goberno» para «non ter que subirse ao carro no último momento». Y subraya que sobre Lalín penden «proxectos eólicos, solares e eléctricos sobre os que nos enteramos pola prensa».
