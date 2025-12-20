Avelina Valladares deixa paso a Virxinia Pereiras
A muller de Castelao será a protagonista do novo Ano Cultural 2026
A escultura dedicada a Avelina Valladares, situada na Rúa da Cultura da Estrada, converteuse onte no escenario simbólico do peche deste Ano Cultural 2025, dedicado á poeta e figura clave do Rexurdimento galego no 200 aniversario do seu nacemento. O alcalde estradense, Gonzalo Louzao, presidiu o acto cunha ofrenda floral acompañado polas concelleiras de Servizos Sociais e Cultura, Amalia Goldar e Lucía Seoane, e Mari Carmen Ferreirós, en representación da familia Valladares. Xuntos depositaron un ramo de flores e dedicaron palabras de agradecemento tras 12 meses de intensa programación cultural arredor da Cantora do Ulla.
Louzao salientou que o Ano Cultural serviu «para poñerlle algo máis de cara e algo máis de sentimento a unha muller que durante séculos permaneceu nun segundo plano da historia», malia o seu valor literario e simbólico. «Falamos dunha das mulleres do Rexurdimento que rexurdiu neste 2025 para unha sociedade que moitas veces está falta de referentes», afirmou o rexedor, quen subliñou a vixencia plena da figura de Avelina Valladares douscentos anos despois do seu nacemento.
Louzao quixo facer unha mención especial á familia Valladares polo seu apoio constante ao longo de todo o ano, con agradecemento expreso a Mari Carmen Ferreirós. «Quero darlles as grazas por apoiar todos os actos que fixemos: a publicación íntegra da súa poesía, editada ao inicio deste 2025, o musical, as xornadas divulgativas… Todo axudou a coñecer un pouco máis a esta muller sen rostro, da que non se conserva ningún retrato, pero á que hoxe podemos imaxinar mellor grazas ao seu legado», afirmou.
A ofrenda floral tivo, ademais, un carácter simbólico de permanencia. Segundo explicou Louzao, o acto quixo ser «un preludio» para deixar unha pegada física do Ano Cultural, seguindo o espírito dos anos 2000, cando cada homenaxe a un autor ou autora estradense se materializaba nun elemento escultórico de lembranza. Neste caso, anunciou que nos vindeiros días se colocará unha placa conmemorativa xunto á escultura, que acompañará de forma estable o recordo do Ano Cultural 2025 dedicado a Avelina Valladares.
Nova autora para 2026
O alcalde aproveitou a ocasión para anunciar oficialmente cal será a figura central do próximo Ano Cultural. Como este 2025 coincidiu co 75 aniversario do pasamento de Castelao, o rexedor avanzou que o próximo ano será «unha continuidade dese universo Castelao», pero cun foco específico na figura feminina que acompañou ao rianxeiro ao longo da súa vida.
«O segundo gran concello na vida de Castelao foi A Estrada, onde máis tempo pasou despois de Rianxo, e onde compartiu a súa vida con Virxinia Pereira», lembrou Louzao, quen anunciou que ela será a protagonista do Ano Cultural 2026. O acto pechouse co agradecemento ao Departamento de Cultura e á familia Valladares, quen tamén quixo agradecer ao Concello por ser parte do éxito do Ano Cultural da escritora.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos