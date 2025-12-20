Acordes que unen centros y aulas

La Navidad suele ser sinónimo de acordes musicales, sobre todo en los centros académicos. Ayer, en el IES Aller de Lalín la jornada tuvo como protagonista a la nueva Banda de Música del centro dirigida por Antón Lois, un alumno de segundo de Bachillerato, que puso en marcha el proyecto en un tiempo récord. La jornada se completó con una chocolatada con churros, karaoke, el concurso «Cifras e Letras», Just Dance y juegos de mesa.

Taller infantil de adornos navideños en Vista Alegre. / Bernabé/Javier Lalín

En el caso de Silleda, el IES Pintor Colmeiro trasladó su festival navideño musical a las dependencias del salón parroquial, donde los alumnos del centro mostraron sus dotes musicales. Sin dejar el municipio trasdezano, también ayer tarde el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira acogió la celebración de un taller de adornos navideños en colaboración con la ANPA Brincadeira.

Festival de Nadal del IES Pintor Colmeiro de Silleda. / Bernabé/Javier Lalín

Por último, en A Estrada los jóvenes de los tres institutos públicos se dieron encuentro en el pabellón municipal Manuel Coto Ferreiro para disfrutar de una foliada a cargo de la escuela folclórica Tequexetéldere, poniendo el broche final a este primer trimestre de la forma más tradicional y alegre posible. A partir de las 12.00 horas, las últimas sesiones del horario lectivo pasaron a centrarse en la danza y confraternidad.