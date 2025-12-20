Acordes que unen centros y aulas
Los centros educativos de Deza y Tabeirós se despiden del año entre partituras y ensayos. Un recorrido por las actividades musicales que, más allá de la tradición, fomentan el talento y la convivencia en las aulas dejaron ayer en Lalín, Silleda y A Estrada estampas propias de las fechas navideñas en las que estamos.
Redacción
La Navidad suele ser sinónimo de acordes musicales, sobre todo en los centros académicos. Ayer, en el IES Aller de Lalín la jornada tuvo como protagonista a la nueva Banda de Música del centro dirigida por Antón Lois, un alumno de segundo de Bachillerato, que puso en marcha el proyecto en un tiempo récord. La jornada se completó con una chocolatada con churros, karaoke, el concurso «Cifras e Letras», Just Dance y juegos de mesa.
En el caso de Silleda, el IES Pintor Colmeiro trasladó su festival navideño musical a las dependencias del salón parroquial, donde los alumnos del centro mostraron sus dotes musicales. Sin dejar el municipio trasdezano, también ayer tarde el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira acogió la celebración de un taller de adornos navideños en colaboración con la ANPA Brincadeira.
Por último, en A Estrada los jóvenes de los tres institutos públicos se dieron encuentro en el pabellón municipal Manuel Coto Ferreiro para disfrutar de una foliada a cargo de la escuela folclórica Tequexetéldere, poniendo el broche final a este primer trimestre de la forma más tradicional y alegre posible. A partir de las 12.00 horas, las últimas sesiones del horario lectivo pasaron a centrarse en la danza y confraternidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos