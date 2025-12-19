La sala VIP de Alvedro, nuevo hito de Saidres de Trasdeza

Saidres de Trasdeza S.L. continúa consolidando su posición como referente nacional en infraestructuras aeroportuarias con la inauguración oficial de la nueva sala VIP del Aeropuerto de Alvedro. El nuevo espacio destaca por un diseño actual, una mayor amplitud, así como por mejoras significativas en confort y funcionalidad, alineándose con los estándares más exigentes del sector aeroportuario.

Panorámica de la nueva sala VIP de Alvedro.

Hace cuatro años, esta empresa silledense fue la responsable de la ejecución de la sala VIP del Aeropuerto de Peinador, una actuación que marcó un punto de inflexión en su especialización dentro del ámbito aeroportuario. Posteriormente, hace tres años, la compañía llevó a cabo la terraza de fumadores del Aeropuerto de Santiago de Compostela, una obra destacada por su complejidad técnica y por su aportación a la mejora de los servicios al pasajero, que reforzó la proyección de Saidres de Trasdeza dentro del ámbito aeroportuario. En la actualidad, Saidres de Trasdeza desarrolla proyectos en aeropuertos como Granada, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo, A Coruña, Santiago y Vigo. La compañía cuenta con una plantilla de 20 trabajadores, altamente especializada en el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias, que constituye uno de los principales activos del crecimiento y la consolidación de la empresa.

A esta expansión se suma un nuevo hito estratégico. A comienzos de este año, la empresa se consolidó como Organización de Formación Aeroportuaria, tras obtener la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), convirtiéndose en una de las 72 empresas de toda España habilitadas para impartir los cursos necesarios para que el personal pueda desarrollar trabajos en aeropuertos. El CEO de Saidres de Trasdeza, Esteban Fernández, destaca «la buena trayectoria de la compañía, fruto de la especialización, la experiencia, la confianza de nuestros clientes y, muy especialmente, del esfuerzo y la implicación de todo el equipo humano que forma parte de la empresa». En este sentido, la compañía cerrará el ejercicio con una facturación cercana a los tres millones de euros. De cara al futuro inmediato, Fernández subraya que «el desembarco en proyectos clave como los aeropuertos de Madrid y Barcelona, en colaboración con United Aviation SL va a marcar un antes y un después en el crecimiento y la consolidación de Saidres de Trasdeza a nivel nacional».