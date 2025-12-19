La maternidad tardía: cuatro de cada diez mujeres tienen hijos con más de 35 años

La conciliación es una de las razones por las que las mujeres tardan más tiempo en tener hijos o incluso descartan la maternidad por la imposibilidad de compaginar sus compromisos laborales con la experiencia que supone tener un bebé. La edad media a la maternidad en Galicia se sitúa cerca de los 33 años, situándose como una de las comunidades con el retraso más acusado en la edad de ser madre en España. En las comarcas el rango mayoritario se mueve en la horquilla comprendida entre los 30 y los 34 años; es decir, en torno a la media autonómica.

Si hace un cuarto de siglo la mitad de las mujeres eran madres antes de los 30 años, en la actualidad cuanto de cada diez féminas que tiene descendencia lo hace cuando ya han rebasado los 35 años. Veinticinco años atrás este promedio apenas superaba el 17 por ciento. Otro dato relevante tiene que ver con las edades más tempranas de las féminas de las comarcas para tener descendencia, pues las menores de 25 años representaban entonces algo más del 21 por ciento y ahora este porcentaje ha caído hasta el seis.

Los últimos datos oficiales, referidos a 2023, indican que en las comarcas nacieron 334 bebés, de los que 117 son de mujeres que tenían entre 30 y 34 años de edad. El segundo grupo con mayor peso es el que aglutina a madres que tuvieron un bebé con entre 35 y 39 años y ahí aparecen 93. Otros 35 niños nacieron de mujeres que contaban con entre 40 y 44 años y cuatro corresponden a féminas que ya habían superado la barrera de los 45 años, tramo de edad en que cinco lustros atrás no se habían registrado alumbramientos. Otros 18 nacimientos son de madres de entre 20 y 24 años y los restantes tres, de mujeres con menos de 20 años (dos de Lalín y una de Silleda). Las cuatro maternidades de féminas con más de 45 años se situaron en Silleda (dos) y las restantes entre Lalín y A Estrada.

Los nacimientos por municipios en ese año son los siguientes: Lalín (112), Silleda (55), Vila de Cruces (33), Rodeiro (11), Agolada (17), Dozón (4), A Estrada (95) y Forcarei (7). Estos balances contrastan con los de hace 25 años, cuando en las comarcas habían nacido 80 niños más. Como ejemplo podemos tomar la comparativa entre algunos de los municipios más poblados de Deza y Tabeirós-Montes y, así, en el año 1998 en la capital dezana se registraron 143 nacimientos y A Estrada habían sido 144.

Si observamos el balance del año pasado, el número de nacimientos sigue cayendo y los 313 registrados son una veintena menos. Dozón y Forcarei se sitúan a la cola, con solo tres bebés en cada caso. En Lalín fueron 108, 53 en Silleda, 21 en Vila de Cruces, 8 en Rodeiro y 17 en Agolada. Por último, en A Estrada se contabilizaron un centenar exacto.

Los hijos de madres no casadas ya suponen la mitad

Con los mismos datos en la mano, de 2023, prácticamente la mitad de las mujeres de las comarcas que tuvieron un bebé no estaban casadas. Representan casi el 49% del total, doce puntos porcentuales más que hace una década, mientras que la media autonómica alcanza el 51,8%. Las madres sin unión legal supusieron el 49% de las lalineneses que tuvieron descendencia ese año, mientras que en A Estrada representaron el 48,2%. En Silleda son el 50,9 y en Vila de Cruces la tendencia se invierte, con cuatro de cada diez maternidades de féminas no casadas. En Rodeiro son el 36,6% y casi el 53 en Agolada, mientras que en Dozón, de los cuatro bebés nacidos en ese ejercicio, tres eran de madres que estaban casadas y solo uno de una sin unión legal.

a maternidad de fémina solteras sobresale en los dos municipios de Terra de Montes, alcanzando en Forcarei el 57%. Es una tendencia, la de este municipio, que se repite desde hace bastante tiempo y como podemos observar marca una media bastante superior a la de otros ayuntamientos de las comarcas sobre todo si se compara con territorios como Rodeiro y prácticamente cinco puntos porcentuales por encima del promedio autonómico.