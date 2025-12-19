Lalín celebrará el Fin de Año y la Noche de Reyes con dos verbenas

Lalín celebrará la llegada del nuevo año y la festividad de Reyes con dos grandes verbenas que tendrán lugar en la Praza de Europa. Para garantizar el confort de los asistentes frente al frío, ambas citas se desarrollarán en una carpa calefactable. En Fin de Año (31 de diciembre), la fiesta comenzará a la 01:00 horas (ya en la madrugada del 1 de enero). La música estará a cargo de La Oca Band, que compartirá escenario con una sesión del DJ Marcos Fernández hasta bien entrada la madrugada.

Por lo que respecta a la noche de Reyes (5 de enero), la verbena arrancará a partir de las 23.00 horas, aunque el horario de inicio podría adelantarse según el desarrollo de la jornada. En esta ocasión, la Orquesta América será la encargada de la animación musical, acompañada por el DJ Marcos Kintana. Estas celebraciones forman parte de la programación navideña del Concello de Lalín, que durante estas fechas también mantiene abiertas sus tradicionales Aldeas de Nadal para vecinos y visitantes, y que en el caso de la noche de Reyes se puede compaginar con la fiesta organizada por la empresa Eventos Piñeiro.

El programa denominado Nadal Lalín 2025-2026 fue presentado ayer en el Concello por los ediles Begoña Blanco y José Cuñarro junto a Jorge Silva, representante de la empresa encargada del certamen verbenero. Cuñarro recordó que la oferta surge tras comprobar por testimonios de vecinos que «al desaparecer las discotecas, la gente no tiene a donde ir». Por eso invita a los vecinos de Lalín a formar parte de las dos noches musicales. El edil de Festas de Lalín subrayó además que la ubicación en la Praza de Europa se debe «primero, a que es un lugar céntrico, pero también porque hay espacio suficiente para montar la carpa y que la gente puede aparcar en el parking municipal».

Por su parte, Begoña Blanco destacó el hecho de que la proximidad de la Praza de Europa con la zona de pubs de Lalín puede atraer a mucho público durante las dos noches. La concejala de Cultura recordó, por último, que «Lalín está muy bien posicionado con respecto a la Navidad. Somos una referencia a nivel gallego sin duda, pero creo que también a nivel nacional. Está ahí Vigo pisándonos los talones, pero conociendo el proyecto que hay en Lalín y que hay en Vigo, sinceramente estamos a años luz. En Lalín tenemos la ventaja de que los niños pueden interactuar con todos los proyectos que hacemos en cada una de las aldeas. Ahí Karen está trabajando mucho para que poco a poco se vaya dispersando en otras zonas del pueblo».