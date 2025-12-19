Inauguran hoy un tanatorio en la localidad de A Bandeira
REDACCIÓN
Silleda
La localidad silledense de A Bandeira estrena hoy un tanatorio, servicio que será gestionado por la compañía Pompas Fúnebres Europeas SL. Está situado en la calle Xeral y cuenta con dos salas velatorias, además de otros servicios como cafetería y zona de oficinas. La empresa cuenta con tanatorios en otras villas como Boiro, Rianxo o Vilagarcía.
El acto de inauguración tendrá lugar a partir de las 19.30 horas y consistirá en una visita guiada a estas instalaciones y a continuación la empresa servirá unos pinchos a los presentes.
