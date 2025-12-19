La Coral de A Estrada celebra su Concerto de Nadal mañana

La Coral Polifónica Estradense ofrecerá mañana, sábado 20 de diciembre, a las 20.30 horas, su ya tradicional Concerto de Nadal en el Teatro Principal de A Estrada.

El recital presentará un programa cuidadosamente seleccionado que combinará la solemnidad de la polifonía con la Zarzuela o la música navideña, entre otros géneros. En esta edición, la Coral Polifónica Estradense compartirá escenario con la Coral Polifónica de Soutomaior, reforzando así el carácter colaborativo del concierto. Además, el evento contará con la participación de dos músicos de reconocido prestigio: el catedrático de Piano del CMUS Superior de Música de Vigo, Alejo Amoedo, y el contrabajista principal de la Real Filarmonía de Galicia, Carlos Méndez, que aportarán un valor añadido a la velada.

El programa se estructura en tres bloques principales: un villancico de bienvenida al Nadal del compositor G. F. Haendel, un recorrido por los coros de zarzuela más populares y el estreno de piezas de musicales de actualidad.