Chapas caídas en Silleda por el viento y la lluvia

El temporal de lluvia y viento, que ayer azotó Silleda, tuvo su punto más crítico en torno a las 14.30 horas con la caída de varias chapas del revestimiento exterior de un edificio en la Rúa Progreso. Los Bombeiros de Deza fueron requeridos para la retirada de las placas de uralita, un trabajo para el que necesitaron una grúa articulada, y que se llevó a cabo sin que se registrasen daños personales. Los bomberos accedieron a la pared afectada por el mal tiempo para quitar «cuatro o cinco» placas subidos a la cesta del cabrestante. Los trabajos se prolongaron por espacio de una hora, según los bomberos.