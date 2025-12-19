Chapas caídas en Silleda por el viento y la lluvia
REDACCIÓN
Silleda
El temporal de lluvia y viento, que ayer azotó Silleda, tuvo su punto más crítico en torno a las 14.30 horas con la caída de varias chapas del revestimiento exterior de un edificio en la Rúa Progreso. Los Bombeiros de Deza fueron requeridos para la retirada de las placas de uralita, un trabajo para el que necesitaron una grúa articulada, y que se llevó a cabo sin que se registrasen daños personales. Los bomberos accedieron a la pared afectada por el mal tiempo para quitar «cuatro o cinco» placas subidos a la cesta del cabrestante. Los trabajos se prolongaron por espacio de una hora, según los bomberos.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Davila 16/12/2025
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional