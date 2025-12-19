Carteros de Lalín celebran su última protesta del año

Representantes de la Unidad de Reparto de Correos en Lalín volvieron a aprovechar un día de feria en la capital dezana para reclamar a la empresa mejoras en las condiciones laborales. Las movilizaciones comenzaron en 2024 y esta fue la última del año, aunque continuarán el próximo curso.

Los convocantes exigen que se cubran las plazas vacantes o ausencias temporales por bajas, permisos, bajas médicas o vacaciones.