Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Carteros de Lalín celebran su última protesta del año

Concentración en la calle Molinera.

Concentración en la calle Molinera.

REDACCIÓN

Lalín

Representantes de la Unidad de Reparto de Correos en Lalín volvieron a aprovechar un día de feria en la capital dezana para reclamar a la empresa mejoras en las condiciones laborales. Las movilizaciones comenzaron en 2024 y esta fue la última del año, aunque continuarán el próximo curso.

Los convocantes exigen que se cubran las plazas vacantes o ausencias temporales por bajas, permisos, bajas médicas o vacaciones.

TEMAS

Tracking Pixel Contents