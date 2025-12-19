La calle Santa Eulalia se abrirá al tráfico para la campaña navideña

La calle Santa Eulalia de Silleda se abrirá al tráfico a partir del fin de semana por donde comenzaron las obras de humanización de la Avenida do Parque tras haberse habilitado un carril provisional de circulación.

Los trabajos en este primer tramo arrancaron el 15 de noviembre, cortándose el tránsito y permitiendo sólo acceso a residentes para los garajes. Ahora, y el fin de facilitar la movilidad en estas fechas festivas y el acceso a comercios, el tráfico quedará abierto en la calle Santa Eulalia después del fin de semana. De manera provisional el carril de circulación será en dirección a la calle María Colmeiro, si bien desde el ayuntamiento se está estudiando cuál será el sentido del tráfico en toda esta zona, una vez finalizados los trabajos.

En la zona de Santa Eulalia habrá un primer tramo en la zona de la iglesia con prioridad peatonal y el resto de la calle permitirá el estacionamiento en los dos márgenes. Además, desde la administración municipal se recuerda que ya existe el compromiso con una familia propietaria para contar con un estacionamiento en el entorno de esta calle, y se está trabajando para conseguir más zonas extras de aparcamiento en el ámbito de la iglesia.

La actuación supondrá una renovación urbana de este espacio, incluyendo la creación de nuevas zonas verdes y peatonales, el soterramiento del cableado, mejoras en la iluminación pública y la revalorización del entorno de la Iglesia de Silleda. En la zona de Santa Eulalia se humanizará el tramo dotándolo de una estructura a modo de auditorio al aire libre y permitiendo el estacionamiento en ambos márgenes desde María Colmeiro hasta el callejón de la iglesia. «Estamos ante unha obra que mellorará a accesibilidade e a calidade de vida da veciñanza, convertendo esta avenida nun espazo máis moderno, verde e pensado para as persoas», indicó la alcaldesa, Paula Fernández Pena.