BNG y PSOE tildan de «propaganda» y «engano» los presupuestos de Lalín

El presupuesto más elevado gestionado por un gobierno de Lalín es calificado por BNG y PSOE como «de asfalto e propaganda», en el caso de los socialistas, y de «engano e endebedamento», en el de los nacionalistas. Francisco Vilariño insta al gobierno de José Crespo a «mudar o rumbo e afrontar con medidas os problemas reais da veciñanza», mientras que Alba Forno señala un récord de recaudación por el IBI y una deuda que «se disparará» a más de 12 millones de euros.

Los nacionalistas acusan al gobierno del PP de «tentar engordar ficticiamente as cifras presupuestarias» al incluir en ellas los planes de la Deputación o los fondos europeos que Lalín recibe como cualquier otro municipio de más de 20.000 habitantes. Además, Vilariño critica la inclusión en las cuentas del próximo año más de 4 millones de euros de un crédito «para endebedar aínda máis aos veciños de Lalín». El BNG destaca del proyecto de presupuestos, el «escandaloso incremento» de la presión fiscal a la que se han visto sometidos los vecinos en los últimos años, con claros ejemplos como la subida del 25% del IBI o la recuperación de impuestos como el ICIO y la plusvalía. Del análisis también se indica que son unas cuentas «antisociais», en las que las partidas que menos aumentan son precisamente las destinadas a servicios sociales. Vilariño critica en este sentido el «escaso interese» del gobierno del PP en invertir en «servizos sociais, seguridade cidadán ou axudas a clubes e deporte base». Y todo ello en un presupuesto que acumula una «débeda récord» de 11.900.000 euros, «a maior da nosa historia», destaca el portavoz del BNG lalinense.

Por su parte, Alba Forno, portavoz municipal socialista califica las cuentas como «cíclicas, pouco valentes e socialmente insuficientes». Lamenta la falta de partidas para medidas aprobadas como el bono comercio o la ausencia de un proyecto cultural, mientras aumentan los gastos en órganos de gobierno o publicidad. Denuncia que los presupuestos municipales para 2026 «presentan un grande aumento de cifras, pero non resolven os principais problemas da veciñanza, como a vivenda, a convivencia social e as políticas de integración social». Forno advierte que las cuentas crecen «gracias a partidas extraordinarias procedentes, principalmente, do programa EDIL del Gobierno de España», pero subrayó que «este aumento non se traduce nun reforzo real dos dereitos sociais nin dos servizos públicos básicos».

Forno enfatiza que la vivienda sigue estando completamente ausente del presupuesto municipal, a pesar de ser uno de los principales problemas del actual Lalín. El programa específico de «administración xeral de vivenda e urbanismo» sólo contempla, según los socialistas, gastos de personal y no deja margen para políticas como la promoción de vivienda pública, la adquisición de suelo, la rehabilitación con fines sociales o la movilización de viviendas vacías. También señala que el incremento destinado al deporte base «segue sendo insuficiente e debería, como mínimo, acadar os 100.000 euros», mientras que las ayudas a colectivos sociales y deportivos son limitadas e incluso hay rebajas en entidades como la AED. Forno destaca finalmente que el presupuesto destinado a organismos gubernamentales y salarios ejecutivos se ha disparado, mientras que se destinan más de 20.000 euros a publicidad y propaganda.