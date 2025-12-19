Barbude, un castro que promete ser referente en el patrimonio gallego

Las excavaciones arqueológicas en el castro de Barburde , A Estrada, están reescribiendo –con piedra, tierra y paciencia– una parte esencial del pasado del municipio. En apenas dos semanas de trabajo, los arqueólogos han sacado a la luz restos de una muralla castrexa notablemente bien conservada, junto con la entrada fortificada al recinto.

El muro de entrada al castro. | Bernabé/ Javier Lalín

Los trabajos comenzaron el día 9 e incluyeron dos sondajes y una limpieza de los perfiles de acceso al castro, una zona muy alterada en los años 80 debido a la ampliación del campo de la fiesta. Pese a esas afecciones, los resultados han sorprendido incluso a los especialistas: se conserva buena parte del muro de entrada, y en la zona superior, un sistema defensivo que aprovecha una roca natural cortada, coronada por un fortín. Todo apunta a una cronología castrexa de entre los siglos I y II a.C.

Restos encontrados en los yacimientos. | Bernabé/ Javier Lalín

Durante su visita, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, celebró lo: «Hemos encontrado dos vestigios que dan fe de lo que era uno de los núcleos de población primigenios de A Estrada, y el que puede ser uno de los grandes tesoros del patrimonio castrexo de Galicia».

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, destacó el carácter singular del yacimiento: «Muchos de los hallazgos que se están descubriendo aquí están más relacionados con castros de costa que con el interior, lo que indica una estrecha relación con esos asentamientos». Un dato que refuerza la idea de Barburde como un espacio estratégico, conectado con redes más amplias de poblamiento.

La actuación cuenta con una inversión de 17.700 euros y se integra en el Plan de actuacións arqueolóxicas de la Xunta, dotado con 1,5 millones de euros para unas 80 excavaciones en toda Galicia. El proyecto se completa con materiales divulgativos, además de una visita guiada gratuita este sábado a las 10.30 horas. Para asistir es necesario reservar plaza en el Concello o llamando al 986 573 601.