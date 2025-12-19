Antoni Miralda cata la Tortilla de Laro

La Romería da Tortilla de Laro ha celebrado 35 ediciones y en 2013 fue declarada de interés turístico gallego. Antoni Miralda tiene 83 años y, desde que cumplió 20, su obra creativa se centra en la cultura de la comida, con propuestas tan rompedoras como obras de arte y objetos arquitectónicos comestibles, una carroza ambulante con platos de distintos restaurantes de Nueva York en 1974 o un matrimonio simbólico entre el monumento de Cristóbal Colón en Barcelona y la Estatua de la Libertad en la ciudad americana.

Su mirada se posó meses atrás en la Romería da Tortilla de Laro, cuando comenzó a idear el proyecto Romería Update, que pone en marcha junto a la Fundación FoodCultura, una entidad que creó junto a la cocinera Montse Guillén en 2003. El de Miralda fue uno de los ocho proyectos seleccionados en abril en la convocatoria Arte por venir, de la Fundación Daniel y Nina Carasso. De entre las casi 1.200 propuestas creativas, junto a Miralda fueron seleccionados otros siete proyectos, entre los que figura el cineasta de moda, Oliver Laxe, con Un presente de cabras.

Romería Update retoma esa línea artística que Antoni Miralda explota desde los años 70: «es un trabajo de documentación audiovisual del lugar de encuentro de distintas culturas a través de rituales colectivos como procesiones, desfiles, carnavales o manifestaciones», indican desde FoodCultura. Por eso, junto a la simbología de la Tortilla de Laro, el equipo de Antoni Miralda investigará la Romería de Santa Marta de Ribarteme, en As Neves, muy conocida por su «procesión dos cadaleitos», que en 2022 fue prohibida por su párroco.

Fotos antiguas

Una muestra la fe en un ser superior para la recuperación de la salud, la otra la fe pero en compartir mesa, mantel y comida con la familia, los amigos o los que participan por primera vez en la Tortilla de Laro. En ambas, destacan desde el equipo de Miralda, se dan elementos como ·«la fuerte conexión con el territorio y las comunidades de referencia, las transformaciones que están experimentando en la actualidad y la conexión entre el ritual religioso y la fiesta popular». Para ello, días atrás este equipo solicitó, a través del perfil de Facebook de la asociación vecinal Parroquia de Laro, la colaboración de vecinos y asistentes que puedan aportar fotografías antiguas para poder estudiar la evolución de la fiesta gastronómica en estos 35 años.

El proyecto artístico busca documentar la celebración, pero también aquellas primeras mesas que construían los vecinos cuando la cita gastronómica estaba asentándose. Y es que la mesa, cualquier mesa, es «un gran elemento simbólico que conecta ritual, convivialidad y comunicación». Piensen, por ejemplo, que durante una comida solemos compartir el menú, pero es después de esta, en la sobremesa. cuando suelen surgir los recuerdos, las confesiones y la sesión de baile, por poner algunos ejemplos. La comida reconforta al estómago, pero la sobremesa suele zanjar viejas heridas y refuerza el vínculo de familia o de comunidad.

Así, con la recopilación de estas instantáneas, habrá un registro visual y conceptual del patrimonio, «fortaleciendo la reflexión artística sobre los rituales y la transformación cultural del territorio». Cabe la posibilidad de que este proceso de investigación de Romería Update se extienda a otras celebraciones locales, de las que Deza puedan aportar un buen puñado. Con todo el material que se vaya recabando, está prevista una presentación del proyecto en el edificio Infinito Delicias, en Madrid, en la primavera de 2026.