La Xunta defiende la dotación de profesores en Forcarei y Cerdedo

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, explicó ayer en el Parlamento que los colegios Avelino Cachafeiro de Forcarei y San Xoán Bautista de Cerdedo-Cotobade cuentan con la dotación de profesorado necesario para atender las necesidades del alumnado con el que cuentan.

Según manifestó, «en estos dos centros se están aplicando todas las medidas derivadas del acuerdo de mejora de la enseñanza, tales como la bajada del número máximo de alumnos por aula y la ponderación del alumnado con necesidades educativas especiales por dos o por tres conforme corresponde».

Añadió además que, en todos los casos, el número de maestros de este curso es superior al marcado por el catálogo, es decir, del que les corresponde por su tipología de centro. «En caso del CEIP Avelino Cachafeiro, es un centro con 50 alumnos para las 78 plazas disponibles con la composición de agrupamientos actual; mientras que en el CEIP San Xoán Bautista, son 43 alumnos con toda la dotación para un centro de sus características».

En materia de atención a la diversidad, desde la Xunta explicaron que actualmente cada uno de los centros cuenta con un especialista en Audición y Lenguaje compartido. Además, ambos colegios cuentan con el apoyo de una orientativa, también compartida, que es especialista en Pedagogía Terapéutica. Esta dotación es la correcta bajo los criterios técnicos de la Inspección Educativa y así se lo transmitió el director general de Centros y Recursos Humanos a la ANPA del colegio de Forcarei en una reunión organizada para debatir esta cuestión.

Cabe recordar que desde el centro de Forcarei llegaron a organizar una manifestación para reclaman una docente de Pedagogía Terapéutica (PT).