Uns Reis Magos do máis rural na carta de Rosa de Cabanas

A ilustradora debuxa ás Maxestades de Oriente nun carro de bois na misiva deste ano, xa repartida en colexios e librarías locais

Seoane, de Cabanas e Goldar, onte na presentación.

Nerea Couceiro

A Estrada

A maxia do Nadal volve tomar forma en A Estrada a través da tradicional carta aos Reis Magos, un pequeno xesto que cada ano chega a milleiros de nenos e nenas do municipio cargado de ilusión e simbolismo. A edición deste Nadal volve levar o selo creativo da arquitecta e ilustradora estradense Rosa de Cabanas, responsable do deseño dunha misiva que xa se converteu nun elemento recoñecible destas datas.

A carta non é só un soporte para escribir os desexos a Melchor, Gaspar e Baltasar, senón tamén unha peza que conta unha historia. Nesta ocasión, os Reis Magos chegan á Estrada nun carro tradicional, tirado por bois, unha elección que afonda na identidade rural do concello e na memoria colectiva. O deseño busca achegar aos máis pequenos elementos da vida cotiá doutras xeracións e espertar a curiosidade polo pasado, polo entorno e polos costumes que formaron parte do día a día de pais e avós. Así o explicou a propia deseñadora na presentación deste novo modelo onte na casa consistorial, acompañada das concelleiras de Cultura e Servizos Sociais, Lucía Seoane e Amalia Goldar, respectivamente.

Desde 2017, Rosa de Cabanas vén colaborando co Concello no deseño de todo o universo gráfico que envolve a chegada dos Reis. Ao longo destes anos, os Magos foron aparecendo en medios de transporte tan variados como tren, bicicleta, globo aerostático, furgoneta, Vespa, Seat 600 ou mesmo en coches antigos durante a pandemia, sempre coa intención de sorprender e renovar a ilusión infantil. Para a ilustradora, este traballo é «un dos máis divertidos do ano» e tamén unha oportunidade para conectar cos máis cativos.

A variedade nos medios de transporte é tal, que Rosa de Cabanas estáselle complicando a tarefa cada ano, e deixa en aberto a escolla da próxima edición: «Nadie sabe que vai pasar».

Este ano repartíronse untotal de 2.500 cartas, a maioría nos centros educativos do municipio, para garantir que todo o alumnado poida escribir a tempo. Ademais, haberá exemplares dispoñibles nas dependencias municipais e nas librarías da vila, para que ningún neno ou nena quede sen facer chegar a súa mensaxe aos Reis Magos. Un detalle sinxelo que, un Nadal máis, mantén viva a ilusión colectiva.

