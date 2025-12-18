Reparten más composteros mañana entre los lalinenses

El Concello de Lalín celebra mañana una nueva jornada de la campaña Eu son do marrón, destinada a que los vecinos del rural que no pudieron recoger composteros puedan hacerlo. La entrega se realizará en el entorno del Lalín Arena entre las 12.00 y las 15.00 horas. La edil delegada de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, señala que las personas que ya solicitaran los composteros pero no los hayan recogido podrán hacerlo.

Charla en Lalín de Arriba

La administración municipal aprovechará esta jornada para atender nuevas demandas. Además, dentro de las acciones de sensibilización ambiental vinculadas al denominado quinto contenedor, está programada una charla en el entorno de Lalín de Arriba, prevista para el día 29 en el centro social a las 19.00 horas. Los vecinos podrán aprovechar esta jornada informativa para demandar material adaptado a cada tipo de vivienda, composteros para los hogares unifamiliares, y cestos para los que residan en bloques de pisos.