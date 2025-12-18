La ONU desembarca en Silleda

Desde el curso 2004-2005, hace 21 años, la Comunidad de Madrid celebra en 160 centros educativos de secundaria el certamen Global Classroom. Es un programa de debate bilingüe orientado al alumnado de tercero de Secundaria, en el que los participantes, por parejas, representan la postura de un determinado país respecto a una problemática global, como si se tratase de una asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La Consellería de Educación se ha sumado a esta experiencia, y este año hay siete centros, con 700 alumnos. Estudiantes y profesores ponen a prueba sus habilidades en lengua inglesa, pero también en otras materias como Ética o Historia. Uno de los institutos que forma parte de la convocatoria es el Pintor Colmeiro, de Silleda. Ayer, el alumnado de 3ºA ocupó el salón de plenos del consistorio para abordar el cambio climático.

La profesora de Inglés del centro, Alba Caballero, explica que «a estrutura do debate é moi pechada, de maneira que cada parella expón os datos do país que lle corresponda, e despois ábrese un debate máis formal, que modera o noso auxiliar de conversa». Hay una segunda tanda de enfrentamient’ dialéctico, por bloques.

Hoy protagonizarán la jornada de debate , bautizada como Mock Conference, los y las estudiantes de 3º B. Los diez mejores alumnos a nivel académico y en otras cuestiones, como su implicación en el proyecto, pasarán a una final en Santiago, con los escogidos de los otros institutos gallegos. Las dos personas seleccionadas en Compostela podrán viajar junto a los otros dos mejores de Madrid hasta Nueva York, para visitar la sede de la ONU.

Caballero señala la buena acogida que tuvo la propuesta entre la comunidad. «É algo novidoso, aínda que moi ao principio custoulles arrancar por ter que empregar inglés e unha linguaxe formal».