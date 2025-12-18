Once creaciones compiten en el certamen Silleda Fai Nadal

Once creaciones participan en la nueva edición del certamen Silleda Fai Nadal: seis en la modalidad colectiva y cinco en la individual. En los próximos días dará comienzo el período de votación popular a través de la página oficial de Facebook del Concello de Silleda, en donde la ciudadanía podrá apoyar sus decoraciones favoritas pinchando en «me gusta». Los votos se irán acumulando hasta el 31 de diciembre, formando parte del sistema de valoración, junto con la puntuación del jurado, como recogen las bases.

En paralelo, el Concello ha completado la distribución de las cajas de correo mágicas en todas las parroquias del rural, una iniciativa pensada para que los niños puedan depositar en ellas sus cartas con deseos y peticiones para esta Navidad. Están situadas en los centros sociales, así como cerca de iglesias o establecimientos públicos, con el objetivo de facilitar el acceso a todas las familias. En la capital municipal, el buzón se halla en el consistorio, donde tendrá lugar el miércoles, día 24, la recepción de Papá Noel, en horario de 11:00 a 14:00.