Nueva iluminación en la calle Víctor Fraiz Villanueva

La alcaldesa y la concejala de Educación visitaron las obras.

El Concello de Silleda instala nuevos puntos de iluminación pública en la calle Víctor Fraiz Villanueva, en el entorno del colegio, el pabellón y las piscinas de A Bandeira. Esta dotación se enmarca en el trabajo de Diagnose Urbana con Perspectiva de Xénero, que identifica la mejora del alumbrado como uno de los elementos clave para incrementar la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de los espacios públicos.

