Muere el centenario de Silleda Darío Saavedra Lamas

Vecino de Taboada, había cumplido 101 años

Darío Saavedra Lamas, durante la celebración de su centenario.

Darío Saavedra Lamas, durante la celebración de su centenario. / FdV

R. D.

Silleda

Silleda perdió este jueves a unos de sus vecinos más longevos. Darío Saavedra Lamas, residente en la parroquia de Taboada, ha muerto a los 101 años de edad.

A finales del mes de noviembre del año pasado había celebrado su centenario con su familia y recibió la visita de la alcaldesa, Paula Fernández Pena. Albañil de profesión y gran aficionado a la pesca, tuvo dos hijos, Benito y Mari, además de cuatro nietos.

