Muere el centenario de Silleda Darío Saavedra Lamas

Silleda perdió este jueves a unos de sus vecinos más longevos. Darío Saavedra Lamas, residente en la parroquia de Taboada, ha muerto a los 101 años de edad.

A finales del mes de noviembre del año pasado había celebrado su centenario con su familia y recibió la visita de la alcaldesa, Paula Fernández Pena. Albañil de profesión y gran aficionado a la pesca, tuvo dos hijos, Benito y Mari, además de cuatro nietos.