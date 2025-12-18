La Matanza do Porco será el 25 de enero en la casona de Mouriscade
La organización recaerá en las parroquias de Botos, A Xesta, Donsión y Vilanova | El inmueble está disponible para futuras celebraciones
La XXVI edición de la Matanza Tradicional do Porco de Lalín que se celebrará el domingo 25 de enero, será la primera organizada por un área parroquial: la de la Vía da Prata. Este acuerdo se tomó en una reunión el pasado día 10 entre el gobierno y los pedáneos para descentralizar las actividades hacia el rural y propiciar el acercamiento de servicios a las parroquias. En ese encuentro se realizó el sorteo por áreas de la Matanza que quedó así: Vía da Prata (2026); Val do Arnego (2027); Val do Deza (2028), Entre Ríos (2029), A Balouta (2030), Alto de Vales (2031), Val do Boi (2032) y Carrio Sur (2033). Así en esta edición trabajarán conjuntamente los vecinos de Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova.
El edil José Cuñarro avanza que la casona de Mouriscade es el lugar elegido para llevar adelante la recreación tradicional del evento, ya que es un espacio idóneo (se ofrece en lo sucesivo para parroquias que no dispongan de un inmueble idóneo) pues se trata de un ejemplo destacado de arquitectura señorial rural, compuesta de cantería de granito y que tiene elementos como balconadas, escaleras exteriores y dependencias anexas (hórreo, capilla, horno y una cocina tradicional con cocina económica y lar en el mismo habitáculo). Este inmueble a es de titularidad municipal, junto a otros en desuso vinculados a la Finca Mouriscade, desde que en 2024 la Diputación se los cedió al Concello. Se cumplirán dos décadas desde que esta cita se celebró en ese mismo lugar, organizada por las parroquias de Doade y Vilanova. Souto agradece a los pedáneos de las cuatro parroquias su predisposición, ya que hace menos de una semana que se celebró el sorteo, y al día siguiente lo llamaron para mostrar su voluntad para organizar el, dado que hay un tiempo reducido para su celebración.
Aunque los pedáneos Luis Rodríguez Rozas (Botos), Antonio Pereiro Estévez (Donsión), Gumersindo Ferradás López (A Xesta) y Manuel García Gómez ( Vilanova) harán una reunión por cada parroquia (Botos y Donsión las celebrarán mañana y A Xesta y Vilanova durante el fin de semana), el viernes 2 de enero habrá un encuentro a las 20.30 horas en el local social de Botos con los cuatro pedáneos y los vecinos de todas las parroquias que deseen participar en la organización de la Matanza para hacer ya la distribución de las tareas.
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- El pesquero de los horrores: regresa a Vigo la herrumbre del «Santa Isabel»
- Ni con el Gordo de Navidad se puede comprar el piso más demandado de Vigo