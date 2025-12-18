La Matanza do Porco será el 25 de enero en la casona de Mouriscade

La XXVI edición de la Matanza Tradicional do Porco de Lalín que se celebrará el domingo 25 de enero, será la primera organizada por un área parroquial: la de la Vía da Prata. Este acuerdo se tomó en una reunión el pasado día 10 entre el gobierno y los pedáneos para descentralizar las actividades hacia el rural y propiciar el acercamiento de servicios a las parroquias. En ese encuentro se realizó el sorteo por áreas de la Matanza que quedó así: Vía da Prata (2026); Val do Arnego (2027); Val do Deza (2028), Entre Ríos (2029), A Balouta (2030), Alto de Vales (2031), Val do Boi (2032) y Carrio Sur (2033). Así en esta edición trabajarán conjuntamente los vecinos de Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova.

El edil José Cuñarro avanza que la casona de Mouriscade es el lugar elegido para llevar adelante la recreación tradicional del evento, ya que es un espacio idóneo (se ofrece en lo sucesivo para parroquias que no dispongan de un inmueble idóneo) pues se trata de un ejemplo destacado de arquitectura señorial rural, compuesta de cantería de granito y que tiene elementos como balconadas, escaleras exteriores y dependencias anexas (hórreo, capilla, horno y una cocina tradicional con cocina económica y lar en el mismo habitáculo). Este inmueble a es de titularidad municipal, junto a otros en desuso vinculados a la Finca Mouriscade, desde que en 2024 la Diputación se los cedió al Concello. Se cumplirán dos décadas desde que esta cita se celebró en ese mismo lugar, organizada por las parroquias de Doade y Vilanova. Souto agradece a los pedáneos de las cuatro parroquias su predisposición, ya que hace menos de una semana que se celebró el sorteo, y al día siguiente lo llamaron para mostrar su voluntad para organizar el, dado que hay un tiempo reducido para su celebración.

Aunque los pedáneos Luis Rodríguez Rozas (Botos), Antonio Pereiro Estévez (Donsión), Gumersindo Ferradás López (A Xesta) y Manuel García Gómez ( Vilanova) harán una reunión por cada parroquia (Botos y Donsión las celebrarán mañana y A Xesta y Vilanova durante el fin de semana), el viernes 2 de enero habrá un encuentro a las 20.30 horas en el local social de Botos con los cuatro pedáneos y los vecinos de todas las parroquias que deseen participar en la organización de la Matanza para hacer ya la distribución de las tareas.